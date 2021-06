No digo algo que no vaya a poder cumplir: dice AMLO y le recuerdan sus compromisos incumplidos

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró durante su conferencia matutina de este 25 de junio que él no promete cosas que no podrá realizar, asegurando que jamás podrán decir que no habla con congruencia.

Sin embargo las declaraciones de AMLO desataron la polémica en redes sociales, donde varios usuarios recordaron al presidente las promesas que hizo antes de llegar a la presidencia, así como las contradicciones que ha realizado como jefe del Ejecutivo.

A mí es muy difícil de que me digan que soy un incongruente, porque cuido mucho mis palabras, no digo algo que no vaya a poder cumplir”, declaró AMLO durante La Mañanera.

Andrés Manuel hizo esta declaración al indicar que no se comprometía a comenzar con la vacunación Covid-19 a menores de 12 años en adelante, luego de que la Cofepris autorizara la vacuna dde AstraZeneca para su administración en este sector de la población.

Esta frase le bastó para que en redes sociales revivieran ciertos compromisos que el mandatario hizo antes de llegar a la pretendencia, así como señalamiento que criticó y termino haciendo.

Recuerdan promesas incumplidas

El periodista Alfredo Lecona hizo una publicación en Twitter retomando el fragmento de La Mañanera donde AMLO asegura que no se le puede tachar de incongruente, adjuntando videos donde el mandatario hizo promesas que siguen sin cumplirse.

Primeramente Lecona recordó el compromiso de Andrés Manuel como candidato a la presidencia en 2018, donde aseguraba que una vez en el Poder, iba a integrar “una Comisión de la Verdad a las víctimas y no solo se te olvidó cuando llegaste, sino que hoy que se consultará sobre ella, mientes diciendo que se trata de enjuiciar a expresidentes”. Escribió el periodista.

AMLO hizo la promesa el 8 de mayo del 2018 y una vez como presidente electo, el 14 de septiembre del mismo año, reitero el compromiso ante los familiares de víctimas que a su llegada a la presidencia, la Secretaría de Gobernación atendería esta nueva dependencia.

Asimismo Alfredo Lecona recordó que AMLO criticó la militarización e las calles en México, sin embargo el mandatario creo la Guardia Nacional, institución que ha catalogado como militar y que a contribuido en muchos ámbitos del Gobierno Federal.

Así retomó un video de Carlos Loret de Mola donde Andrés Manuel aseguraba que México estaba en una etapa de la 4T que “debe caracterizarse por la convivencia estrecha entre el pueblo uniformado y el pueblo civil”.

También recordaron su compromiso de abastecer de medicamentos para niños con cáncer y la venta del Avión Presidencial, la cual no se ha podido concretar luego de haber realizado la rifa del mismo para pagar parte de su deuda.