No dimos algo a cambio por el caso de Salvador Cienfuegos: Andrés Manuel López Obrador

México. - El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno no le entregó ni acordó algo con Estados Unidos para que se desestimaran los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, con el fin de que su proceso se realice en nuestro país.

Previo a que se diera a conocer que la jueza de Estados Unidos que llevaba el caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, desestimara oficialmente los cargos, el presidente expresó que no se estaba ocultando información del caso.

Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido el pasado 15 de octubre en un aeropuerto de Los Ángeles, California, al ser acusado de cometer los delitos de fabricación, importación y distribución de drogas en Estados Unidos, sí como también de lavado de dinero.

Luego de Marcelo Ebrard explicara que la desición del Fiscal General de Estados Unidos, William Barr de entregar a Cienfuegos a México, fue hecha después de que México le hiciera saber su descontento por la manera de actuar.

Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que de seguir el proceso contra el ex titular de la Sedena, las relaciones en materia de seguridad de México y Estados Unidos se habrían dañado.

General Salvador Cienfuegos Zepeda junto al ex presidente Enrique Peña Nieto. Foto: EFE

"Si vamos a mantener la cooperación entre estos dos países entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana, si tu tienes elementos contra un alto funcionario mexicano, aunque haya sido en otra administración, los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir" explicó Marcelo Ebrard Casaubón sobre el caso.

Al respecto, el Washingtonpost informó que un político mexicano indicó que se limitaría las acciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) en México, sin embargo, el nombre del funcionario que hizo tal declaración no fue dado a conocer.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se estaba ocultando información sobre la desición que tomó el fiscal de Estados Unidos para que se desestimaran los cargos contra Salvador Cienfuegos Zepeda, con el fin de que este enfrentara su proceso en México.

"No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos, sin conocimiento de nuestros Gobierno" explicó el mandatario nacional.

El presidente de México también informó que la Fiscalía General de la República ya debió comenzar con la investigación en este caso, pues fue el día de 11 de noviembre cuando recibieron las evidencias que se reunieron para dicho caso.

"No hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios es algo que teníamos la obliación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento" informó Andrés Manuel López Obrador sobre la desición del Fiscal General de Estados Unidos de desestimar los cargos contra Salvador Cienfuegos Zepeda para entregarlo a las autoridades mexicanas.

Por otra parte, el presidente de la República agradeció a Estados Unidos que reconoció y rectificó su decisión a favor de respetar las instituciones mexicanas de seguridad y diplomáticas.

"No significa esto, en caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese el general Cienfuegos, no signifca impunidad, significa que inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían pues elementos de prueba" afirmó López Obrador.

Además, reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional es una de las instituciones más importantes para el país, y el caso de Salvador Cienfuegos impacta en el prestigio de esta secretaría.

"No la conducta de un oficial, de un militar, por muy importante que sea debe manchar a toda una institución" declaró el presidente de México.

Finalmente se señala que Salvador Cienfuegos Zepeda llegará a México sin que hasta el momento existe una orden de aprehensión en su contra.