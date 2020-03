No dudo que ya se vendan boletos de rifa.- AMLO

Ciudad de México.- Tras rumores en redes sociales, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador reconoció que los boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial ya podrían estarse vendiendo.



"La verdad no me creyeron algunos pero yo no digo mentiras y ya se había iniciado la distribución. No dudo que en algunos casos se estén vendiendo los boletos", aseguró el Presidente durante su conferencia matutina.

Se mando la instrucción que se detuviera la distribución hasta después del lunes, porque no queremos caer en ninguna provocación de nada, repito, están los conservadores muy enojados con nosotros y ¿saben por qué?, porque se acaba la robadera arriba



Ayer, usuarios de redes sociales señalaron que varios "cachitos" de la rifa ya se vendían en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.



El pasado martes, López Obrador dijo que no tenía en mente la fecha del paro de mujeres, convocado para el 9 de marzo, por lo que había anunciado que la venta de los boletos iniciara ese día, pero tras la polémica generada la cambió al martes 10.

