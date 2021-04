No duele; así reaccionó AMLO al recibir la vacuna contra la Covid-19 en La Mañanera

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue vacunado contra la Covid-19 en vivo durante la transmisión de La Mañanera este martes 20 de abril, asegurando que el procedimiento no le había causado dolor.

AMLO fue vacunado por personal de médico de las Fuerzas Armadas, donde la teniente enfermera Melina Vega fue la encargada de aplicar la vacuna que fue preparada por un compañero de la institución.

Al aplicar la vacuna en el brazo izquierdo del presidente Andrés Manuel, este indicó que había sido un procedimiento muy limpio, sin dolor y que era bueno el trato de la enfermera.

Tiene unas manos muy suaves (la teniente enfermera), no duele y además ayuda mucho, nos protege”, mencionó AMLO sobre la aplicación de la vacuna.

Al término de la aplicación de la dosis AstraZeneca contra la Covid-19, Andrés Manuel recibió su cartilla médica con la certificación de haber recibido la primera de dos dosis del fármaco.

Como parte de las indicaciones del protocolo de vacunación AMLO debía esperar 30 minutos sentado para prevenir cualquier reacción de la dosis, sin embargo no dejó pasar la oportunidad para invitar a los mexicanos a vacunarse.

El mandatario se paró hasta su atril para hacer un llamado a los adultos mayores que no se han vacunado, a que asistan a las bragadas de vacunación durante la segunda ronda de aplicación, dónde podrán recibir la primera vacuna.

Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo. Para empezar no duele la vacuna (…) no pasa nada, absolutamente”, indicó el presidente.