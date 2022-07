"No entiende lo que está pasando": Anaya critica a AMLO por celebrar aumento de remesas

" Lo que López Obrador parece no entender es que nadie se va de México por gusto . Cuando no entiendes el problema de la migración te parece muy brillante dejar plantado al presidente de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, para defender a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua", señaló.

El excandidato presidencial del PAN criticó que el presidente López Obrador no entiende el problema de la migración y hasta prefiere quedar mal con el presidente de USA , Joe Biden, faltando a la Cumbre de las Américas por defender a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por no haber sido invitados.

"Con esa estupidez de 'abrazos' para los delincuentes, cada vez hay más territorio en México donde quien realmente manda son los criminales , hay lugares donde de veras ya no se puede vivir en paz: te cobran piso, te secuestran, te roban, te amenazan, matan", explicó el opositor.

Por otra parte, Anaya destacó que la inseguridad es la razón por la que muchas personas se están yendo de México, por lo que criticó la política de seguridad de AMLO de "abrazos, no balazos" .

Ante la pregunta de por qué cada vez se va más gente del país, el panista sentenció que se debe a que no hay trabajo , y comparó el sueldo de 6 o 7 mil pesos al mes que tiene un cajero de Walmart en México, mientras que alguien que hace el mismo trabajo en Estados Unidos gana 2 mil pesos al día, ganando en 4 días lo que el mexicano en un mes.

"Tener un presidente que presume que cada vez llegan más remesas es tener un presidente que no entiende lo que está pasando ", criticó Anaya a AMLO por celebrar el récord en remesas.

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya criticó al presidente AMLO por celebrar el aumento de remesas de Estados Unidos a México, pues asegura que el mandatario "no entiende lo que está pasando" sobre por qué los mexicanos se van del país.

Raúl Durán Periodista

