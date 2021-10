No entiendo cómo el Poder Judicial tolera ataques de AMLO: Vicente Fox

El presidente criticó que el Poder Judicial "no ha cambiado" y continúa protegiendo a los ricos, pues asegura que el 99% de los delitos fiscales están relacionados con personas pudientes.

"¿Recuerdas cuando tú le ordenaste al poder judicial desaforar y procesar a #AMLO nomas por el terror que siempre le has tenido? Eres peor que una basura. El poder judicial está actuando en contra del pueblo y en favor de los delincuentes de cuello blanco como TÚ...", le respondió un usuario al expresidente.

Las críticas de Vicente Fox no tardaron en recibir comentarios de usuarios de Twitter, algunos de los cuales cuestionaron sus palabras a la luz de sus propias acciones cuando estuvo en la presidencia.

"No entiendo como un Poder Independiente, el Poder Judicial, tolera estas violaciones a su soberanía e independencia. Hablo no solo del Presidente o de la Suprema Corte sino todos y cada uno de los Jueces en todo el país", escribió Fox.

Incluso aclaró que no se refiere sólo a las reacciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a las de todos los jueces de México, que también continúan tolerando las acusaciones del presidente de México.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.