"No entra en vigor": AMLO garantiza que no habrá nuevo plan de verificación de autos

México.- El presidente AMLO garantizó que no entrará en vigor el nuevo plan de verificación vehicular presentado por la Secretaría de Economía (SE) para los autos con más de 4 años de antigüedad.

En La Mañanera del 19 de mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no estaba enterado sobre la ampliación de la NOM-236, pero aclaró que "no entra en vigor", además de elogiar la labor de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

"Yo no sabía y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación al los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, honesta y además con sentido común, que debería ser el más común de los sentidos, y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor", dijo AMLO sobre la verificación de autos.

Ayer, la titular de Economía planteó mantener la revisión, pero sin cobrar un solo peso.

Tatiana Clouthier reconoció que en la SE recibieron un "jalón de orejas" por querer cobrar.

"No en vano nos jalaron las orejas de que por qué andamos queriendo cobrar, está equivocado el tema, no seríamos nosotros quienes estaríamos cobrando", dijo.

Hasta ahora, no hay notificación sobre modificaciones a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, por lo que a partir de noviembre todos los autos del País con más de cuatro años de antigüedad deberían cumplir con esta verificación.

Según la NOM, la revisión obligatoria es para garantizar la seguridad de las unidades y reducir el número de accidentes.