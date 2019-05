No eres un Dios, recapacita: Fox increpa a AMLO

México.- El ex presidente Vicente Fox arremetió, de nueva cuenta, contra el actal mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La acción de Vicente Fox es debido a la recién renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS ya que este último acusó que la auteridad de AMLO "pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social".

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario panista escribió: "Un presidente no debe jugar con la salud de su pueblo, no eres un Dios, recapacita López Obrador"

Analiza y actúa para unir al país. No es posible que la inversión del IMSS sea la más baja en los últimos 29 años.

La agencia de noticias EFE publicó hoy que la austeridad impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se cobró su primera víctima con la renuncia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que acusó a Hacienda de un excesivo control de gasto en esta entidad responsable de la salud de millones de mexicanos.

Creyente de la bandera de austeridad de López Obrador, Germán Martínez llegó al IMSS en diciembre pasado y renunció este martes después de resentir lo que la "injerencia" de la Secretaría de Hacienda para controlar, excesivamente, el gasto del Instituto.

Funcionarios de Hacienda tienen una "injerencia perniciosa" en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social, indicó.

Fundado en 1943, el IMSS es el ente del Estado responsable de la seguridad social y salud de los trabajadores y de sus familias con una cobertura de más de la mitad de la población. lo que le hace el más grande de su tipo en América Latina.