"No es asunto mío": AMLO se deslinda de retención a 'Alito' Moreno en el AICM

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se deslindó de la retención de Alejandro 'Alito' Moreno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al regresar de su viaje a Estados Unidos, lo que el dirigente del PRI denunció como parte de la supuesta persecución política en su contra.

En La Mañanera del 27 de julio de 2022, AMLO recalcó que "no es asunto mío" las acciones contra 'Alito' Moreno, quien fue retenido en el AICM por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), por segunda ocasión.

El mandatario federal explicó que el líder del PRI fue retenido para responder unas preguntas ante Migración por la investigación de la Fiscalía de Campeche en su contra, como había ocurrido anteriormente tras su regreso de Europa.

En ese sentido, AMLO dejó claro que la retención a Alejandro Moreno en el AICM no tiene nada que ver con la supuesta persecución política de la que dice ser víctima, sino que forma parte de un control judicial por la investigación en su contra.

"Los asuntos judiciales los ven las autoridades competentes, no es un asunto mío, yo cuido que nadie sea perseguido, maltratado, siempre he dicho: no es mi fuerte la venganza, no odio, yo estoy contribuyendo como muchos a que limpiemos de corrupción nuestro país, que se purifique la vida pública de México", explicó.

López Obrador reveló que los agentes del INM que cuestionaron al líder del PRI se quejaron de la "prepotencia" de los abogados que lo acompañaban, quienes los insultaron e intentaron provocarlos.

"La primera vez que regresó de Europa, pues había una orden en Migración de una denuncia presentada por la Fiscalía de Campeche, y de acuerdo a la ley tienen que hacerle algunas preguntas, incluso firman lo que contestan, y él firmó la primera vez, y le llevaron el documento lo vio, lo firmó, dijo que estaba bien (...) Ayer me entregaron el informe de lo que sucedió, lo mismo, creo que tardó 20 minutos y habían tres abogados, incluso el agente que lo atendió se quejaron de la prepotencia de los abogados, de insultos y todo, y se portaron de manera responsable, no cayeron en ninguna provocación", resaltó el presidente.

AMLO criticó que 'Alito' Moreno utilice el tema de su retención en el AICM "como bandera para hacerse la víctima pensando que la gente es tonta", dando a entender que busca sacar provecho político del tema.

Aclaró que el priista está en su derecho de viajar al extranjero y "nunca va a ser molestado en nada", rechazando que su gobierno censure o persiga a opositores, como ha acusado Moreno Cárdenas.

A través de sus redes sociales, el líder del PRI denunció el pasado 25 de julio que fue retenido en el AICM tras regresar de una gira de trabajo en Estados Unidos, donde se reunió con legisladores y realizó otras actividades.

"Una vez más, el gobierno de México intenta entorpecer mi ingreso al país, sin importar que este procedimiento sea absolutamente ilegal. Creen que así nos van a meter miedo, pero los seguiremos exhibiendo cada vez que lo intenten. ¡Están desesperados!", señaló 'Alito' Moreno.