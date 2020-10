No es buena la relación con Javier Corral: AMLO ante visita a Chihuahua

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció en La Mañanera que realizará una visita al estado de Chihuahua, anticipando que no se reunirá con el gobernador del estado, Javier Corral, debido a que no hay una buena relación.

AMLO visitará Chihuahua para inaugurar obras en Ciudad Juárez, sin embargo aseguró que durante su visita y actos a realizar en el estado norteño, no se extendió una invitación al Gobierno del Estado para asistir e los eventos.

López Obrador indicó que se había tomado esta decisión al revelar que no tiene una buena relación con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, debido a que en las últimas semanas el problema por la presa “La Boquilla” ha incrementado.

No es buena la relación, entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y lo que considero más delicado se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio”, declaró AMLO.

El Gobierno Federal ha estado al tanto de la situación de las aguas en Chihuahua, pues podría no cumplirse con el convenio de 1944 con Estados Unidos para la repartición de aguas de los ríos de la frontera.

AMLO aseguró que las autoridades de Chihuahua han interpuesto primeramente sus intereses políticos, debido al próximo proceso electoral que se realizará en la entidad federativa, ante el cumplimiento con Estados Unidos de la entrega de agua.

Esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista porque vienen elecciones en Chihuahua, y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral, raja política, no tiene caso ahora tener este encuentro”, puntualizó López Obrador.

Por ello, Andrés Manuel se tomó la libertad de no invitar a las autoridades del estado de Chihuahua, pues considera que pueden tomar ventaja de su presencia ante una problemática que ellos causaron y que pone en riesgo la relación con Estados Unidos.

“No estoy invitando autoridades y mucho menos actores políticos porque existe en Chihuahua una situación muy especial con relación a lo del agua, como las autoridades de Chihuahua, algunos grupos y partidos decidieron no apoyar para cumplir el convenio que se tiene con Estados Unidos para la entrega de agua, y pues no quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado”, aseveró el mandatario”.

Por último, AMLO refrendó su compromiso de apoyar a los ciudadanos en Chihuahua, a quienes sí enviará un mensaje durante su visita a Ciudad Juárez.