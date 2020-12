No es con él, es conmigo; AMLO defiende a Manuel Bartlett de ataques por apagón de CFE

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, defendió durante su conferencia matutina a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de los ataques que recibió por el mega apagón que se registró en 12 entidades federativas el pasado 28 de diciembre.

AMLO indicó que la oposición ataca a Manuel Bartlett porque forma parte del Gobierno Federal, sin embargo el presidente aseguró que las acciones implementadas por el director de CFE son instrucciones dadas por él, no decisiones propias del funcionario como se cree.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos. Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque depende del titular del ejecutivo”, declaró AMLO.

El presidente Andrés Manuel aseguró que bajo su instrucción Manuel Bartlett fue comisionado para revisar unos contratos con la empresa española de energías Iberdrola, y que no realiza acciones sin su previa aprobación, desmintiendo algún tipo de corrupción en la CFE.

Yo lo nombré, entonces piensan que Manuel Bartlett está viendo los contratos con Iberdrola, que es el intransigente. Yo le estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”, agregó.

Asimismo, López Obrador aseguró que los opositores a su gobierno se encargar de realizar campañas contra los funcionarios que apoyan la llamada Cuarta Transformación.

“Entonces hacen campañas en contra de los servidores públicos, no contra todos, porque a los que ven moderados fresas, a esos no los tocan, a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan duro. Me doy cuenta de todo esto”, seguró el mandatario.

AMLO fue cuestionado en por Manuel Bartlett luego de que el día de ayer la CFE ofreciera un informa sobre las cusas que derivaron en el mega apagón de la empresa paraestatal que dejó a 12 estados de México sin luz eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad aseguró que un incendio de un pastizal en el estado de Tamaulipas, así como generadores privados y a jueces por otorgar amparos, provocó la falla en el sistema nacional de electricidad.

Sin embargo, las autoridades de Protección Civil del estado de Tamaulipas dijeron no tener registros o llamadas de alerta de dicho incendio en la entidad, y que el documento del reporte presentado por la CFE era falso, pues carecía de sello y el folia había sido fabricado.