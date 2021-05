No es ese mi estilo; justifica AMLO no haber visitado colapso de línea 12 del Metro

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), justificó no haber visitado la zona de desastre en el colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, indicando que ese no es su estilo.

AMLO fue cuestionado acerca de su ausencia en el accidente del Metro en la línea 12 que dejó 25 personas fallecías, así como su visita a los hospitales donde se encuentran los heridos del colapso del transporte público.

Andrés Manuel dijo que su visita en el área del accidente sólo sería un espectáculo para la prensa, además de considerar que es una hipocresía para los afectados.

“Porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos”, aseveró AMLO.

El presidente indicó que se debía terminar con la práctica de ir a los lugares donde ocurrían accidentes de este tipo por parte de las autoridades, pues esto era una práctica del conservadurismo.

Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

AMLO ha sido señalado desde que se registró la tragedia al no acudir al accidente la noche del lunes 3 de mayo, tal como hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum junto a otros funcionarios.

Por otra parte, Andrés Manuel ha reconocido el trabajo de las autoridades de la CDMX sobre el accidente de la línea 12 del Metro, recalcando que es una buena medida que se contrate un equipo de peritos extranjeros para conocer la causa del siniestro.

Asimismo recordó que se debe dar con los responsables del colapso del Metro, quienes deberán asumir los cargos de presentarse alguno.