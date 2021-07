¡No es humano enfrentar el mal con el mal!: AMLO defiende estrategia de seguridad

Sinaloa.- En la conferencia Mañanera de este 30 de julio realizada desde Culiacán, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad que no usar balas en Sinaloa.

AMLO afirmó en la Mañanera que es inhumano enfrentar el mal con el mal, pues solo el bien puede acabar con el mal. Una metáfora bastante sencilla para indicar que no enfrentará a balazos al crimen organizado.

"No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona, y no es humano enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien", declaró AMLO.

No se trata de una estrategia de seguridad nueva para su gobierno, pero si una estrategia de seguridad nueva para el país y el estado, pues durante años y todavía, el crimen organizado ha ocasionado terror por las balaceras y crueles muertes que solo aumentan las cifras.

Tras ser duramente criticado por opositores acerca de la estrategia de abrazos, no balazos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aprovechó su visita a Sinaloa para reafirmar que la estrategia funciona.

"Esto a los conservadores no les cuadra, no les gusta porque apuestan mucho al ojo por ojo, diente por diente, para que nos quedemos tuertos todos, chimuelos. Cuando dije abrazos y no balazos, se rieron y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia", afirmó el presidente de México.

Pues previo a su participación, el titular de la Sedena Luis Cresencio Sandoval y el gobernador Quirino Ordaz Coppel, confirmaron una reducción importante en los índices delictivos, y desdeñaron los aumentos que existen en diversos delitos de alto impacto, como el feminicidio.

La utilización de programas sociales en Sinaloa son la estrategia que AMLO está utilizando para combatir la pobreza. Pues afirma que son las condiciones las que obligan a las personas a tomar el camino del mal.

En otras palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido que asignar programas sociales para las personas que los necesitan puede evitar que tomen caminos equivocados.

"Estamos invirtiendo mucho en programas de bienestar, atendiendo a los jóvenes, que tengan acceso a la educación, que tengan posibilidades de trabajo, estamos invirtiendo para desarrollar el campo, en el caso de Sinaloa es considerable la inversión destinada a los municipios con más marginación en el estado", declaró el presidente de México en Mañanera transmitida desde Culiacán.