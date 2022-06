"No es la prioridad de AMLO la protección y seguridad de periodistas": Congreso de Estados Unidos

Se detalló que las autoridades de Estados Unidos encontraron que al menos nueve individuos relacionados con el programa de protección han sido asesinados y un 95% de los casos de periodistas asesinados permanecen sin resolver, que sugiere que el programa no ha sido implementado de forma eficiente por el gobierno y no solo que los periodistas sufren de violencia, sino también de la falta de cooperación entre los gobierno, agencias federal y del sistema de Justicia, por lo que se ha determinado que el mecanismo de protección es considerado "mortal" debido a sus consecuencias.

Los legisladores de Estados Unidos acotaron que en el sexenio de AMLO, la seguridad de los periodistas y defensores no solo no es su prioridad , sino que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador ha denigrado e intimidado a representantes de la comunicación durante sus conferencias matutinas.

Estados Unidos, anfitrión del evento de la Cumbre de las Américas , no ha invitado a las autoridades de Cuba, Venezuela ni Nicaragua al considerar que no respetan la democracia.

