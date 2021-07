No es mi fuerte la venganza: AMLO rechaza persecución política en caso de Ildefonso Guajardo

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó que hubiera persecución política en contra del priista Ildefonso Guajardo y afirmó que se trataba de un asunto judicial.

En la conferencia Mañanera que AMLO realizó este 12 de julio desde Villahermosa, Tabasco, fue cuestionado sobre la detención de Ildefonso Guajardo Villarreal, pues el vinculado a proceso afirma que el procedimiento "huele a persecución política".

Leer más: AMLO se lanza contra Artículo 19 por mentir sobre protestas en Cuba

Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, es un militante del Partido Revolucionario Institucional que está siendo acusado por parte de la Fiscalía General de la República de cometer el delito de enriquecimiento ilícito.

El monto sin comprobar por el cual está acusado asciende a más de 8 millones de pesos, según informó la FGR en un comunicado oficial, donde también rechazó que hubiera persecución política.

"La acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de $8,169,639.00 pesos, cantidad que él afirma, que proviene del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana; y, al respecto, él entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen", informó la FGR.

Ildefonso Guajardo. Foto: Reforma

Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es su fuerte la venganza, aseveración que ha realizado en el pasado para decir que no está ordenando que se persiga a algún político u opositor.

"Pues que no, nosotros no perseguimos a nadie, este, por razones políticas, no es mi fuerte la venganza, sí hay algún asunto judicial pues tiene que ver con la Fiscalía", declaró AMLO.

Por otra parte, afirmó que el qué nada debe nada teme, sí no había cometido algún delito solo es cuestión de aclararlo ante la Fiscalía General de la República.

"El que nada debe nada teme, por eso no debe preocuparse sí no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta ¿qué se puede preocupar? Aquí hay dos cosas, una es acusación judicial y esa se le entiende y la otra es la conciencia de cada quien, lo más importante la tranquilidad de conciencia, entonces si el tiene tranquila su conciencia pues lo de más es lo de menos", afirmó AMLO.

Leer más: El Mayo Zambada fue detenido y liberado por pagar a 10 mdd

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si había más exsecretarios, como Ildefonso Guajardo Villarreal, acusados de alguna irregularidad por parte de la Secretaría de la Función Pública.