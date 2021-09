No es mi fuerte la venganza: Asegura AMLO que no hay prosecución política a expresidentes de México

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no existe, ni existirá, la persecución política contra los expresidentes de México, asegurando que la venganza no está dentro de su ideología.

AMLO indicó que no se debe convertir a los exmandatarios de México en víctimas, debido a las acciones que realizaron durante sus administraciones.

“Considero que no debemos convertirlos en víctimas, porque es el colmo que después de que todo lo que hicieron, qué no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos, por nuestra parte no”, declaró el mandatario.

En este sentido, Andrés Manuel agregó que “no es mi fuerte la venganza y ningún expresidente de México será perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso”.

Ganan legitimidad

Andrés Manuel recordó que los sexenios pasados, los presidentes se valían de acciones mediáticas para tener el respaldo popular y legitimidad durante sus gobiernos.

En el caso de Carlos Salinas de Gortari, el mandatario dijo que metió a la cárcel al entonces director del sindicato de Pemex, luego de haber llegado a la presidencia de México con un fraude electoral.

Asimismo aseguró que los exmandatarios hablaban de capturar a los capos del crimen organizado en México, cuando la realidad era que tenían nexos con el narcotráfico.

“En otros casos lo espectacular, vamos a detener al Chapo, al mismo tiempo que tenían acuerdos como está demostrado para también (tener) ‘aplausos’, no, eso es demagogia, politiquería, vamos a pensar hacia delante en la transformación de México”, sentenció el morenista.