No es mucha ciencia mejorar escuelas, asegura AMLO 

Puebla, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no es mucha ciencia" arreglar una escuela.



En esta localidad, el Mandatario presentó su plan de mejoramiento de planteles escolares con entrega directa de dinero a los padres de familia.



En su discurso, comparó el presupuesto anual de Ixtepec, de 1 millón 800 mil, con el costo de 7 mil millones de pesos del avión presidencial.

López Obrador también destacó que se están viviendo tiempos interesantes.



"Cuándo se había visto eso, no se nos va a volver a presentar una oportunidad así", indicó.



"Ahora estamos en la cresta de una ola de transformación, imagínense el orgullo de estar viviendo estos momentos, tiempos interesantes".



López Obrador prometió que no se va a marear con el poder.



"No estoy acomplejado", aseveró.



Asimismo, refrendó su apoyo al Gobernador Miguel Barbosa.



"Decir aquí que no vamos a dejar solo a Miguel Barbosa, el Gobierno lo va a apoyar con todo lo que necesite, con eso y más Miguel", dijo.