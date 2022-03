"No es mucho menos grave que Ayotzinapa": Jorge Castañeda sobre masacre en San José de Gracia, Michoacán

Michoacán.- El excanciller Jorge Castañeda Gutman advirtió que la masacre en San José de Gracia, Michoacán, "no es mucho menos grave que Ayotzinapa", pues ambos casos evidencian la incapacidad del gobierno de México para proteger a la población e investigar los crímenes, ya que a pasan los días y ni siquiera han podido localizar los cuerpos de las víctimas.

Durante su participación en el programa "Es la Hora de Opinar", con Leo Zuckerman, Jorge Castañeda subrayó que después de más de una semana de la masacre en Michoacán, todavía no se sabe lo que ocurrió con los cuerpos de las víctimas, lo que vuelve a este hecho tan grave como el caso de los 41 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

"Es difícil de entender, por ejemplo, esto de San José de Gracia, que ya llevamos yo creo que 8 o 9 días. No hay cuerpos y no hay explicación de por qué no hay cuerpos. Bueno, los limpiaron, los quemaron, los incineraron, los escondieron, los enterraron, no se sabe, no es mucho menos grave que Ayotzinapa", advirtió Castañeda sobre la masacre en San José de Gracia.

El exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) comparó que en el caso de Ayotzinapa policías municipales fueron los presuntos responsables de las desapariciones, mientras que en Michoacán fueron miembros del crimen organizado. De cualquier forma, señaló que ambos casos evidencian la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar protección a la gente y esclarecer los crímenes.

"Que en un caso fue la policía municipal y en el otro caso pues fueron los narcos, da lo mismo, el Estado parece simplemente incapaz no sólo de proteger a la gente, sino que cuando la gente no es protegida, de descubrir o averiguar qué sucedió, me parece que ahí hay un elemento muy importante", apuntó el excanciller.

A más de una semana de la masacre en Michoacán, las autoridades no han encontrado los cuerpos de las víctimas. Fotos: Capturas de video

Jorge Castañeda añadió que otro elemento importante es que la masacre en el velorio de San José de Gracia ha reafirmado que la Guardia Nacional "no está funcionando", pues a pesar de que parecía una buena idea para sustituir a las policías municipales y estatales, los índices de violencia en México se mantienen prácticamente inalterables.

Lo que se ha visto, reconoció, es una reducción muy ligera de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que sin embargo está acompañada de una leve alza en las desapariciones, lo que sugiere que se registran menos asesinatos porque las víctimas simplemente son desaparecidas.

Ante esto, el excanciller planteó que las autoridades deberían elaborar un registro de homicidios y desapariciones al menos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto para analizar si las cifras realmente están disminuyendo o qué ocurre.

"Lo que habría que hacer, si se quiere hacer un trabajo serio, es medir la suma de homicidios dolosos y desapariciones a lo largo de los últimos 3, 4 o 5 años, desde Peña Nieto si se quiere, y ver si la suma ha cambiado, porque si la suma permanece igual, pues simplemente quiere decir que en lugar de matar a tanta gente unos u otros, están desapareciendo a más gente y matando a menos", expuso Castañeda Gutman.