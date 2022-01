No es nada grave, es una gripa: Revela AMLO enfermedad de Hugo López-Gatell

Ciudad de México.- El presidente AMLO informó que Hugo López-Gatell, subsecretaría de Salud, se ausentó de La Mañanera debido a su estado de salud, pues refirió no sentirse bien, por lo que se le fue instruido permanecer en reposo.

López-Gatell, que participa los martes del “Pulso de la salud”, sección de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se presentó este martes 4 de enero por problemas de salud, informó el mandatario.

“Hugo (López-Gatell) no está ahora, porque se siente un poco mal y queremos que descanse, que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo”, informó AMLO.

Leer más: Pide Mario Delgado al INE regresar más de 547 mdp a Morena

El presidente Andrés Manuel dijo que Hugo López-Gatell estaba contagiado de gripa, sin embargo, se retractó de su diagnóstico, asegurando que sólo tenía un catarro con tos, pues consideró que de decir que tenía gripa se podría malinterpretar como un contagio de Covid-19, mientras estos van en aumento en todo el país.

“No es nada grave, es una gripa… no no no, es un catarro, tos y ya después se va a saber qué es lo que tiene, pero para que no haya especulaciones, de todas maneras, va a saber, sería muy aburrida la vida sin esos comentarios”, dijo al ironizar por la oposición.

El jefe del Ejecutivo informó que, en su lugar, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, presentaría el reporte de la situación de Covid-19 en México, tarea enmendada a López-Gatell y que presenta cada martes en La Mañanera.

López-Gatell y la covid

El encargo de la pandemia de Covid-19 en México, Hugo López-Gatell, contrajo la enfermedad respiratoria en marzo del 2021, causando gran revuelo por ser el responsable de controlar la emergencia sanitaria.

Leer más: Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, da positivo a Covid-19

En esa ocasión el funcionario de Salud también se ausentó de sus actividades al frente de la Secretaría, sin embargo, horas antes de dar a conocer su estado de salud, Hugo fue captado por las calles de la Ciudad de México paseando, acompañado de una mujer.