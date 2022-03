No es nada vinculado con el Gobierno Federal: Pide AMLO al Gobierno de Nuevo León aclarar detención de El Bronco

Ciudad de México.- AMLO deslindó al Gobierno Federal por la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, asegurando que era un asunto meramente del Gobierno del Estado.

En La Mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que será responsabilidad del Gobierno del Estado de Nuevo León, a cargo de Samuel García, aclarar los cargos por los que fue detenido El Bronco este martes 15 de marzo.

“Es un asunto del estado de Nuevo León de las autoridades, yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno Federal, aclararlo, se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre les recomiendo, es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se puede fabricar delitos y al mismo tiempo no puede haber impunidad”, declaró el jefe del Ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel reiteró que se debe transparentar el caso y presentar de manera clara las pruebas que derivaron en la orden aprehensión contra Jaime Rodríguez.

“Se deben presentar las pruebas, transparentar todo y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos”, agregó.

Por otra parte, el mandatario mexicano desaprobó que se dieran a conocer fotografías del proceso de encarcelamiento de El Bronco donde no se cubrió su rostro, acusando un atentado contra la dignidad del imputado.

“Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no (…) no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con la dignidad”, puntualizó.

Detención de El Bronco

El exgobernador del estado de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" fue detenido este martes por el supuesto desvío de recursos públicos en un caso de 2018.

"En fecha 15 de marzo del 2022 se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la persona mencionada, dictada por un juez de control y de juicio oral del estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales", informó en un comunicado la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León al hablar de la detención de "Jaime Heliodoro 'N'".

En el mismo texto, explicó que el arresto se llevó a cabo por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con oficiales de Fuerza Civil.

"La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control, que resolverá su situación jurídica", indicó el texto.

El Bronco fue arrestado cuando salía de un rancho en el municipio de General Terán, y fue trasladado al penal de Apodaca, en este norteño estado.