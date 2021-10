"No es no", el libro guía sobre la violencia sexual en México, de Mercedes Llamas Palomar

México.- La violencia sexual está inmiscuida en cada una de las etapas de la vida, puede ser en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y suele quedar impune en México.

En la infancia, por ejemplo, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son violados antes de cumplir la mayoría de edad. Las y los menores de edad, así como las mujeres son las víctimas más recurrentes, en 70 por ciento de los casos el agresor está en su hogar.

Además, la violencia sexual no se reduce a un acto sexual, pues existen más de 40 tipificaciones para delitos que tienen que ver con esta violencia, mencionó Mercedes Llamas Palomar, una de las autoras del libro "No es no". Una guía necesaria y completa para enfrentar la violencia sexual, los pasos para denunciar cuando sea necesario y saber con exactitud qué son los delitos sexuales.

De acuerdo con la coautora, un no es no puede venir de un niño, de una niña, de un adulto, de una pareja, de un novio, de una novia, es decir, la violencia sexual está inmiscuida en cada una de las etapas de la vida, puede ser en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y también puede estar presente en relaciones de pareja estable, en matrimonios, pero mayoritariamente es un problema que está inmiscuido dentro de los hogares, ya que el 70 por ciento de los agresores, sobre todo de los infantes, son conocidos, pero en particular son familiares, ya sea el hermano, primo, tío, papá, padrastro o madrastra.

“¿Qué quiere decir? Que el problema está dentro del hogar, en la mayoría de los casos, en el 70 por ciento de los casos el agresor está dentro del hogar o es algún conocido. Entonces es un problema que es muy difícil de visibilizar, que es muy difícil de identificar porque está dentro de las familias”, expuso.

No siempre es violación

Cuando se habla de violencia sexual, inmediatamente se piensa únicamente en la violación como un acto cometido por un desconocido, es decir, uno se imagina a una mujer que camina por la calle, la someten, la llevan a un terreno baldío y la violan, pero no es así, pues la violencia sexual es totalmente lo contrario, dijo.

Ya que en la mayoría de los casos la violencia es sutil, la violencia no siempre termina en violación, “no tiene que haber una penetración para que haya violencia sexual”, pues hay múltiples violencias sexuales, de hecho, existen más de 40 tipificaciones para delitos que tienen que ver con violencia sexual con niños.

Por ello, en este libro No es no, las reunieron en ocho grupos diferentes: abuso, estupro, violación, explotación sexual, acoso, hostigamiento sexual y delitos contra la intimidad sexual (redes sociales). Y es que este libro recopila testimonios de víctimas de estas diversas variables de violencia sexual, las historias de sobrevivientes junto a un análisis psicótico y legal del porqué esa persona vivió eso, como lo puede ser un caso de acoso sexual laboral, por ejemplo, explicó.

“Puede ser desde un jefe que te dice “por qué no te pones tacones”, desde eso simplemente a “si tú no haces esto, si tú no sales conmigo, no te asciendo o no te subo el sueldo”; el acoso sexual u hostigamiento sexual, que vayas por la calle y haya piropos que tú no desees, algún tocamiento no deseado”, mencionó. O bien lo que ahora están viviendo en su mayoría los jóvenes, con la utilización de fotografías en formas que la persona no quiere que sean mostradas, o que incluso sirven para extorsionar a personas, “Si no haces tal cosa, yo subo las fotografías”. Acciones que son parte de esta violencia sexual, las cuales son delitos y se deben denunciar, destacó.

Generaciones abusadas

De acuerdo con Marcela Llamas, muchas de las víctimas piensan que no tienen forma de denunciarlas.

“¿Cómo compruebo que me dieron una nalgada?”, “que me dijeron algo indeseado” o que “mi jefe me está proponiendo cosas indeseadas”, situaciones por las cuales se deja de lado denunciar y que ha provocado una alta cifra negra de estos delitos, es decir, todos los delitos que no llegan a conocimiento de la autoridad.

En la generalidad de los casos, en México esta cifra negra llega a 93 por ciento, es decir, de 100 delitos que se cometen únicamente llegan al conocimiento de la autoridad siete y en el caso de la violencia sexual es del 99.7 por ciento, una cifra alarmante que no solo se da por la desidia de denunciar o no, sino también porque la gente no confía en el sistema de justicia, pues este casi siempre re victimiza.

“Imagínate las cifras que tendríamos si la gente fuera a denunciar”. Una de las conclusiones de los autores de este libro es que en México existe una violencia sexual intergeneracional, es decir, que ha ido de generación en generación.

“Cuando una niña decide decirle a su mamá lo que le pasó, la mamá va a decir “yo pasé por lo mismo, es normal, es parte de ser mujer o es parte de ser niño o así son los hombres o no te vistas así porque vas a provocar al hombre”, explicó.

De ahí que esto sea una violencia que hemos normalizado dentro de las familias, a causa también y con un machismo oculto, en el que el hombre puede hacer lo que sea y la mujer tiene que aguantar. Además, el tema de desigualdad social, familias en que generalmente el agresor es el proveedor, lo que deja a las víctimas en el silencio.

“Un juego de sumisión muy fuerte de “tú cállate, no digas nada porque si no desestabilizas a toda la familia”, expuso la autora. También, cuando los sobrevivientes son agredidos siendo menores de edad tardan entre 10 y 25 años en hablar, porque un menor de edad, de 5 o 6 años no puede identificar que es violencia sexual y más cuando es ejercida por la persona que más quiere o por la persona que lo cuida, lo que genera que al final vayan proyectando que esa violencia es algo normal, como si fuera lo mismo que comer, lo que hace que lo identifiquen luego de años, explicó. “La mayoría de los delitos prescriben mucho antes que esto, se extingue, es como si el delito no hubiera pasado”.

Hombres víctimas

Mercedes Llamas Palomar también destacó que de este grave problema no están exentos de ser víctimas los hombres, pese a que muchos de ellos, guardan esa experiencia para sí mismos, es decir, prefieren no hablarlo ni exponerlo, no significa que no lo hayan padecido.

Por ello, habría que hacer énfasis, a través de este libro, en que no es un problema solamente de las mujeres, sino que también de hombres, mencionó.

“Es un problema tanto de hombres como de mujeres, que no es una lucha de mujeres contra los hombres, sino que es un problema que tanto los agresores como los sobrevivientes se encuentran hombres y mujeres”, comentó.

El organismo de Reinserta ofrece en este libro una guía básica e indispensable para saber qué hacer en caso de acoso, violación o abuso sexual. Con claridad en la exposición, ejemplos puntuales y testimonios impactantes, los miembros de Reinserta (penalistas, psicólogas y expertos en equidad de género) orientan a las lectoras y los lectores para que puedan ejercer sus derechos.

Los Datos

Alzar la voz

Con un lenguaje sencillo y directo, estas páginas ofrecen argumentos y casos que detallan cómo se les llama legalmente a estos delitos, qué pasos deben seguir quienes desean hacer una denuncia y a qué instituciones pueden acudir.

Realidad

En estos tiempos lamentables donde la inseguridad, la impunidad y los feminicidios han tenido un crecimiento acelerado, No es no es el libro que madres, padres y cuidadores de niñas, niños, mujeres y adolescentes, maestros y familiares de personas sobrevivientes de violencia sexual deben leer para decir basta a esta innegable realidad.

Nombre: Mercedes Llamas Palomar

Profesión: Doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Trayectoria: Maestra en Criminología y Política Criminal. Actualmente dirige el área de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de delitos graves en Reinserta.

Fue visitadora adjunta de la CNDH en el área Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Docente en diferentes universidades de México, Emiratos Árabes Unidos y España, es investigadora de UCM y coautora de Un sicario en cada hijo te dio.