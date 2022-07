"No es para culparlos": AMLO exhibe impuestos condonados por Peña Nieto y Calderón

AMLO aseguró que en su gobierno ya no se condonan impuestos a las grandes empresas gracias a la aprobación de una reforma al artículo 28 de la Constitución, el cual prohíbe los monopolios y la condonación de impuestos.

Otras compañías que aparecen en la lista son Grupo Inbursa, General Motors, Alfa S.A.B. de C.V., Volkswagen, Productos Roche, Grupo Lala, Corporaciones GEO, etc.

Aunque aclaró que no busca culpar a sus antecesores, pues la condonación de impuestos era totalmente legal durante sus sexenios, el mandatario federal exhibió que durante el gobierno de Calderón se condonaron 121 mil 891 millones de pesos , y con Peña Nieto fueron 244 mil 283 millones , sumando un total de 366 mil 174 millones de pesos.

" Es importante recordar, ¿cuánto condonaron de impuestos a los grandes contribuyentes Calderón y el presidente Peña? Nada más de condonación, porque había muchos mecanismos por los cuales no pagaban o se les devolvían los impuestos", acusó López Obrador.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.