No es peligroso: AMLO invita a adultos mayores a vacunarse contra Covid-19

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, hizo un llamado a los adultos mayores de 60 años para que acudan a aplicarse la vacuna contra la Covid-19, recordando que el fármaco no es peligroso.

Sin embargo, AMLO recordó que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus es voluntaria, pues no se obligará a los mexicanos a vacunarse y ni se dejará de proveer de programas sociales a quien no acepte la vacuna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es voluntario todo (…) no imponer nada, decirles a los adultos mayores del país que es importante que se vacunen y que no hay riesgos”, declaró Andrés Manuel.

López Obrador recordó que la población mayor a 60 años ya ha sido vacunada en diferentes ocasiones durante el siglo pasado por otras enfermedades, indicando que pueden existir efectos secundarios asegurado que es parte del proceso.

El mandatario reiteró la importancia de vacunarse, sin embargo reconoció que existe mucha desinformación en torno a las vacunas contra la Covid-19.

En este sentido, AMLO mencionó que el Gobierno de México, no pondría en riesgo la vida de los adultos mayores de saber que el fármaco es peligroso o puede causar alguna afectación a este sector de la población.

Leer más: Denuncian opacidad en la compra de vacunas y riesgo de sobreprecios en México

Asimismo mencionó que el no aplicarse la vacuna covid, no se perderán los derechos al acceso a los programas sociales, pues estos ya son un derecho de grado constitucional en México, por lo que no pueden cancelar los apoyos.

Inicia vacunación en México

Por otra parte Andrés Manuel indicó que hasta este lunes 15 de febrero se ha logrado entregar en un 95 por ciento las vacunas a 333 municipios de México, esperando que durante este día y el martes, se concluya la distribución de las dosis.

Con la llegada de 870 mil dosis de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca desde la India, México arrancó con la vacunación a la población, comenzando con los adultos mayores a 60 años.

Leer más: Felipe Calderón critica campaña de vacunación contra Covid-19 en zonas rurales

El Gobierno de México espera que para el mes de abril se haya vacunado a cerca de 15 millones de adultos mayores en el país, reduciendo en un 80 por ciento la mortalidad a causa del virus.

AMLO indicó que iniciando el Plan Nacional de Vacunación Covid-19 este lunes, no habrá motivo para parar la inoculación de la población mexicana.