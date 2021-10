"No es provocación": Bartlett acusa al CCE de defender a empresas que no pagan a la CFE

Tras arremeter contra los productores independientes de energía y las sociedades de autoabasto, el pasado 15 de octubre Manuel Bartlett advirtió que el gobierno no indemnizará a las empresas que cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No es una polarización. No se está manipulando a ningún sector social, simplemente se les explica el atraco, que consiste en un sistema eléctrico del que se beneficia un sistema oligárquico", expuso.

El director de la CFE insistió en que sus acusaciones contra el CCE no son "polarización", sino que simplemente explica el "atraco" que representan sus acciones en beneficio de un "sistema oligárquico".

"El Consejo Coordinador Empresarial actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan , arropando a las sociedades de autoabasto. Eso no es provocación, es una explicación detallada ", acusó Bartlett este miércoles mediante un escrito.

México.- El director de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ), Manuel Bartlett , acusó al Consejo Coordinador Empresarial ( CCE ) de defender y encubrir a las grandes compañías que no le pagan a la empresa estatal.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.