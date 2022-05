No es reproche: AMLO recuerda que Estados Unidos no ha aprobado presupuesto para Centroamérica

El presidente de México López Obrador aseguró que no era reproche recordar que el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado recursos para Centroamérica en 5 años. México.- “No es reproche”, aclaró AMLO antes de recordar que el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado recursos para Centroamérica, luego de que se solicitaron durante el gobierno del ex presidente Donald Trump. En la conferencia Mañanera del 31 de mayo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que no era reproche la insistente mención que ha hecho durante meses al Congreso de Estados Unidos. “No es reproche, no, ojalá se entienda, no es posible que en 5 años no se aprueben 4 mil millones, estoy hablando del Congreso de Estados Unidos, con todo respeto y que en unos días aprueben 35 mil millones de dólares para la entrega y envío de armas a Ucrania”, declaró AMLO. Cabe señalar que la inversión de 4 mil millones de dólares para replicar los programas sociales de México en Centroamérica fue una propuesta de Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, cuando aún era presidente. Este proyecto pretendía evitar que las personas de Centroamérica migren a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo, lo que sería un paso hacía el control del flujo migratorio en la región. No obstante, han pasado alrededor de 5 años desde que Trump hizo la propuesta al Congreso de Estados Unidos y este no lo ha aprobado, pero en cuestión de días sí aprobó 35 mil millones de dólares para la compra y entrega de armas a Ucrania. “Desde el gobierno del presidente Trump se ofrecieron los 4 mil millones (de dólares) y hasta ahora no han aprobado en el Congreso nada, en 5 años, y entiendo las circunstancias y todo, pero en muy pocos días aprobaron 35 mil millones de dólares los legisladores para la compra de armas a Ucrania”, recordó el presidente de México. Tras hacer un peculiar ademán, AMLO precisó que no era reproche, aunque era algo que se tiene que poner sobre la mesa para que haya cambios políticos. “Tiene que haber cambios, tienen que invertir en el desarrollo, tienen que contribuir para que la gente tenga posibilidades de trabajar honradamente en sus pueblos en sus comunidades, esas es la verdad”, explicó López Obrador sobre la finalidad de conseguir los recursos. Reconoció que Estados Unidos busca promover la inversión a través de colocar fábricas en dichas regiones, pero estas empresas tardan mucho en llegar. Así también buscan invertir a través de organizaciones civiles, aunque en menor cantidad y con recursos que casi nunca llegan a quienes los necesitan. “Los hermanos centroamericanos, por la desesperación, están saliendo”, finalizó AMLO.