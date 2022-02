¡No es ruptura! AMLO afirma que España se debería disculpar por los abusos de sus empresas

México.- AMLO aclaró que no hay ruptura con España, pero que deben disculparse por los abusos de sus empresas, pues durante años se aprovecharon de la corrupción en México para llenar los bolsillos.

En la conferencia Mañanera del 10 de febrero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aclaró que no busca una ruptura con España, esto luego de que el día 09 de febrero pidiera una pausa en las relaciones con dicho país.

"Lo que dije ayer es 'vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa', no hable de ruptura, no. Dije 'vamos a serenar la relación', que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpa", expuso AMLO en conferencia Mañanera.

Leer más: Estamos a favor de las energías limpias; el mensaje de AMLO a Jonh Kerry

"No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva de espacio y repito: no es ruptura, es nada más decir ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político", añadió AMLO sobre España.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador insistió en que firmas como Iberdrola, Repsol y OHL, abusaron y ofendieron al pueblo mexicano en sexenios pasados.

"Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas, apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro País y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España", sostuvo AMLO.

"Iberdrola se convirtió en una especie de monopolio en México y recibió un trato privilegiado, entonces nos han ofendido a los mexicanos", finalizó el presidente López Obrador.

Finalmente, AMLO agregó que en el llamado periodo neoliberal los funcionarios públicos se ponían "de tapete", pero que en su Gobierno "ya no se acepta la corrupción".