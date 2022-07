No es serio Greg Abbott: critica AMLO al gobernador de Texas por políticas antimigrantes

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se fue contra Greg Abbott, gobernador de Texas, asegurando que no era un funcionario serio, debido a las medidas antimigratorias que sigue implementando en la frontera de su estado con México.

El mandatario mexicano aseguró que Greg Abbott está tomando decisiones políticas que no le competen como gobernador de Texas, por las restricciones que desde el mes de abril ha interpuesto en los cruces fronterizos entre Texas y los estados del norte.

“Se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión. Es algo que tiene que ver con el Gobierno federal en Estados Unidos (…) cerró las aduanas con una argucia, con una maniobra supuestamente de tránsito. No es serio el señor, con todo respeto también a su autoridad, pero que no venga con eso”, puntualizó.

El presidente Andrés Manuel calificó las medidas como una aberración, haciendo un llamado a los connacionales que tienen derecho al voto, a evitar apoyar a este tipo de representantes, que sólo buscan perjudicar a los migrantes.

“Esa política antiinmigrante es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ya lo he dicho y en su momento lo vamos a repetir, más. Si hay un candidato o un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos ni por esos candidatos”.

El Gobierno de México ha chocado este año con el de Texas en varias ocasiones por las políticas antiinmigrantes de Abbott.

Tan solo en abril pasado, el gobernador de Texas impuso inspecciones de seguridad a los transportes de carga que atraviesan la frontera de México a Estados Unidos con el argumento de reforzar la seguridad.

Te recomendamos leer:

Todo México está en semáforo verde: descarta AMLO saturación hospitalaria en quinta ola de covid

Lamenta AMLO asesinato del Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón

Investiga FGR a Alito Moreno por desvíos y tráfico de influencias

Aunque el político republicano las había relajado tras negociaciones con los gobernadores mexicanos fronterizos, reimpuso medidas tras la tragedia del tráiler en San Antonio, Texas, donde han muerto cerca de 53 migrantes desde el 27 de junio.