No es un San Fernando; dice Sánchez Cordero por hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas

Ciudad de México.- Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, y quien suple al presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera tras su contagio de Covid, aseguró que era incorrecto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comparara el reciente hallazgo de 19 cuerpo calcinados en Tamaulipas con la matanza de San Fernando donde murieron 72 migrantes.

La secretaría de Gobernación fue cuestionada en la conferencia matutina de AMLO sobre la comparación que hizo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a los 19 cuerpos encontrados en Tamaulipas y que supuestamente se trata de guatemaltecos.

Sánchez Cordero indicó que ambos casos no deben ser comparados porque en el más reciente se ha trabajado y se tiene demasiada información y avances en las investigaciones, sin embargo no pudo dar avances de las pesquisas para no entorpecer el proceso.

“Por ningún motivo es igual a lo que sucedió en San Fernando. Todos los días desde que sucedió este evento, hemos estado en el gabinete de seguridad sobre los avances que se tiene de esta investigación”, declaró Olga Sánchez.

Agregó que la información que ha surgido de las investigaciones ha logrado avanzar en las mismas, pero no podía exponerla por un sentido de discreción.

Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo, tenemos mucha información”, agregó.

Olga Sánchez Cordero reiteró que este hecho no debe compararse con la masacre de San Fernando cometida en 2010, debido a que en este nuevo caso se ha avanzado de manera contundente en las investigaciones.

Asimismo, Sánchez Cordero indicó que no habrá impunidad en el caso y que se garantiza que se identificará los 19 cuerpos calcinados que supuestamente eran guatemaltecos.

¿Por qué la ONU compara con San Fernando?

El pasado 23 de enero, fue reportado el incendio de carros a las autoridades de Tamaulipas, en el municipio de Camargo, donde se encontraron 19 cuerpos en una de las camionetas consumida por las llamas.

Los reportes preliminares indicaron que los 19 occisos eran migrantes guatemaltecos que habían sido mantenidos e una casa de seguridad en la entidad para luego ser asesinados.

El hecho fue comparado con la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron asesinados en el año 2010, y cuyos cuerpos aún son buscados por familiares.

Ante la supuesta de tratarse de ciudadanos guatemaltecos, las autoridades del país vecino se han puesto en contacto con las autoridades mexicanas para poder contribuir con las investigaciones y tratar de identificar a los cuerpos mediante pruebas de ADN.

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Reyes, condenó la masacre este fin de semana: “Estamos muy preocupados, realmente, por esa situación, lamentamos lo que está ocurriendo”.