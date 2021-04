No está difícil escoger al nuevo gobernador: Juan Carlos Loera de la Rosa

Chihuahua.- En estas elecciones 2021, existe un gran contraste y no está difícil escoger entre lo que proponen los representantes del conservadurismo del PAN y en este caso va a ser una contienda prácticamente de dos, afirmó en entrevista para DEBATE, Juan Carlos Loera de la Rosa, aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

De acuerdo con el ex súper delegado de este estado, en este proceso electoral los votantes deberán observar quién se parece más al pueblo, quién se parece más a la mayoría de la gente, quién ha estado en instituciones públicas, quién maneja un lenguaje cercano a la gente, hasta coloquial, porque él proviene de ahí, aseguró en entrevista para Debate.

“Venimos construyendo de abajo, desde el territorio con todas las dificultades que tiene la gente para poder salir adelante en la vida, para desarrollarse, eso es lo más importante, entonces este gran contraste que hay pues no está muy difícil de escoger, no es como que si nos parecemos: ‘se parecen mucho, tienen las mismas condiciones, la misma trayectoria, el mismo lenguaje, la misma manera de comunicar con la gente’, no, pues no”, aseveró.

Un aspirante cercano a la gente

Loera mencionó que los otros aspirantes de las demás opciones políticas están a 180 grados de distancia de él, pues como la mayoría de la gente, él tiene su trabajo, sus dificultades, se han esforzado para sacar adelante a su familia, y como los ciudadanos que dependen también del día a día, que hacen en sus tareas cotidianas, la forma en que viven la mayoría de los mexicanos y de los chihuahuenses, por lo que él también no ha crecido en una burbuja y hasta se considera parte de la gente, del pueblo.

En cuanto a otras diferencias entre Loera y los demás candidatos destacó su trabajo en maquiladoras.

“Yo soy el único que ha trabajado en una maquiladora de todos los que están ahí, una de las fuentes principales de ingresos de nuestro estado de Chihuahua y de todo el país son las remesas que envían las personas migrantes a sus familias, yo mismo soy migrante, yo trabajé muchos años en Estados Unidos, 25 años, conozco todo Estados Unidos, y conozco a la comunidad migrante, pero además soy empresario también”, dijo.

Destacó que existe una integración de diferentes particularidades; empresario, migrante, ingeniero electromecánico, además de ver como una ventaja el tener poco tiempo en la política.

“Ingreso a la política ya a los 40 años, luego de todo un esfuerzo de sacar adelante a la familia, de crear plazas laborales en México y también en Estados Unidos, porque también allá hemos creado fuentes de trabajo, entonces, son particularidades que a mí me hacen tener una gran sensibilidad y un acercamiento puntual en todas las comunidades porque en todas ellas hay migrantes, en las principales ciudades hay maquiladoras, son 400 mil plazas laborales de las maquiladoras”, afirmó.