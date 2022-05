No estás sola: Lilly Téllez apoya a Azucena Uresti por ataques en caso Debanhi Escobar

México.- La senadora Lilly Téllez salió en defensa de la periodista Azucena Uresti, luego de los diferentes señalamientos que la comunicadora recibió al supuestamente haber filtrado información sobre la autopsia de la joven Debanhi Escobar.

En redes sociales, Lilly Téllez indicó que Azucena es una periodista con credibilidad, motivo suficiente para demeritar su trabajo, mismo que es presentado en Milenio.

“Toda la solidaridad y apoyo para la periodista @azucenau. La atacan porque tiene la credibilidad y el valor para hacer el periodismo que necesita la República. Ánimo, no estás sola”, escribió en Twitter.

Leer más: "Más asqueroso, imposible": Diego Fernández contra AMLO por "cuidar" a criminales y militares

Y es que, luego de que se dieran a conocer nuevos detalles sobre la causa de muerte de Debanhi Escobar, el padre de la joven asesinada cuestionó la fuente de la periodista, quien de manera deliberada dio a conocer un primer informe sobre la autopsia de su hija.

Uresti se defiende

Tras los señalamientos de Mario Escobar, Azucena Uresti dio su respuesta la mañana de este 13 de mayo de 2022, asegurando que su cobertura sobre el caso de Debanhi Escobar ha sido "veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos".

La periodista de Milenio aseguró que continuará informando sobre el tema, negándose a pedir una disculpa al padre de Debanhi, quien exhibió supuestos mensajes de WhatsApp en los que Uresti se declara "del lado de la Fiscalía" de Nuevo León.

"Acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Debanhi. Al respecto solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe. Seguiré trabajando bajo este compromiso siempre", escribió Uresti en Twitter.

En otra publicación, Azucena aseguró que la supuesta conversación de WhatsApp era falsa y esos mensajes no habían sido enviados por ella, pues de acuerdo a la hora de envío, ella ya se encontraba al aire en su noticiero.

“Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”.

“Segundo, a mi no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo”, agregó.

Leer más: No voy a soltarlo hasta que lo agarren: Epigmenio Ibarra se va contra Felipe Calderón

Este último mensaje fue retomado por la senadora panista, Lilly Téllez para refrendar su apoyo a la comunicadora.