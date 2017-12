No estoy con el PRI, apoyo a Meade: Vicente Fox

México.- El ex presidente Vicente Fox afirmó que José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia del PRI para 2018, es el único candidato que tiene la preparación y la experiencia suficiente para hacer el gobierno de cambio que necesita el país.

El día de ayer, el Meade Kuribreña difundió en su cuenta de Twitter una imagen donde se le ve junto a Fox Quesada, acompañada del mensaje “siempre en diálogo constructivo, sumando esfuerzos”.

En entrevista con Denise Maerker, el ex mandatario recalcó que no apoya al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que en esta ocasión está con Meade porque es el único candidato que realmente tiene experiencia, conoce lo que hay que hacer y además está decidido a cambiar cosas que hay que cambiar.

Señaló que el PRI no es el único culpable de las desgracias del país y que el presidente Enrique Peña Nieto ha cumplido con todas sus promesas, particularmente de las tres reformas profundas que se hicieron en el país.

Aclaró que en su momento apoyó al candidato Peña Nieto porque se comprometió con él personalmente a hacer las tres reformas que era vitales.

Sobre el precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que necesita esperarse un rato para llegar a ser presidente debido a que tiene cero experiencia.

“No ha tenido un changarro, no conoce de administración y no conoce de servicio público porque no ha estado en el gobierno nunca”, dijo.