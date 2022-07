No estoy de acuerdo con el procedimiento: condena AMLO cateo en propiedad de Alito Moreno

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, condenó los hechos registrados en Campeche, donde elemento de la Fiscalía General del Estados catearon una propiedad del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

Durante su conferencia matutina, AMLO tomó un momento para abordar el tema, expresando su inconformidad al método que los elementos de la FGE utilizaron para allanar la casa de Alito Moreno.

“Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI” declaró el jefe del Ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel reconoció sus diferencias con Alejandro Moreno, sin embargo, dijo que esto iba más allá de eso, sino en un nivel personal, donde no se puede vulnerar a los ciudadanos.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, agregó.

El mandatario puntualizó en no estar defendiendo a Alejandro Moreno, sin embargo, reprobó que se haga abuso de la autoridad para violentar libertades en un país donde se defiende la democracia.

“No estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben de prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades”.

Catean propiedad de Alito

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche catearon la mansión de Alejandro 'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, ubicada en la capital del estado, como parte de la investigación en su contra por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

De acuerdo con Reforma, el cateo a la casa de 'Alito' Moreno inició a las 5 de la mañana del lunes 4 de julio de 2022 en una de las propiedades del priista ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Lomas del Castillo, cerca de la zona costera de Campeche capital.

Con armas largas y chalecos antibalas, los agentes de la Fiscalía de Campeche tumbaron la puerta principal de la vivienda del líder del PRI con un ariete e ingresaron al domicilio bajo la inspección del fiscal Renato Sales Heredia.

En entrevista con medios de comunicación, el titular de la FGE explicó que el cateo se realizó en cumplimiento a una orden judicial con el fin de determinar los materiales empleados para edificar la "lujosa mansión" de Alejandro Moreno.