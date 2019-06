No estoy desahuciado para gobernar: Barbosa

Puebla.- Miguel Barbosa admitió que tiene problemas de salud causados por la diabetes, como pérdida de visión, pero asegura que desempeñará los seis años que dura el cargo de Gobernador de Puebla, de confirmarse su triunfo en la elección.

"Yo respondo bien, estoy bien de salud, nunca he estado -después de que me hicieron esta amputación- en un hospital atendiéndome; no estoy desahuciado, le he prometido a mi esposa vivir 20 años, estoy bien", sostuvo en entrevista con REFORMA.

-Hay quienes insinúan que usted ya tiene problemas de visión.

"Sí, como todos los diabéticos, pero veo lo suficiente para ejercer las funciones y para poder ser un Gobernador que cuide los intereses de Puebla, normal te estoy viendo a ti, ¿quieres que te describa cómo eres, más o menos cuánto pesas, qué calibre tienes?", inquirió.

-¿Su estado de salud le permitirá desempeñar el cargo los 6 años?

"Sí, claro que sí", aseguró.

El abanderado de la coalición Morena-PT-PVEM criticó que el de su salud es un tema que ha sido utilizado por sus adversarios con fines políticos.

"Desde finales de 2013 que me amputaron el pie derecho y que yo he mantenido mi actividad política en momentos diferentes, con momentos de mucho activismo, mucho protagonismo, mediano, bajo, todos los que me han querido molestar me han preguntado por mi salud. Pero los múltiples amigos que también tengo me hacen preguntas de buena fe, a los que de buena fe me preguntan, les contesto: estoy bien, he estado bien, me he sentido bien. A los que de mala fe me preguntan les digo: piensa lo que quieras", expresó.

"Yo te voy a contestar así: yo he acreditado que tengo salud y energía para competir, competí, hice la campaña más intensa y fuerte en la historia política de Puebla, tengo energía y salud para ganar y gané, y tengo energía y salud para gobernar y gobernaré, siguen insistiendo en lo mismo y cada vez que hacen esa pregunta me preguntan lo mismo".

Barbosa señaló que el PAN emprendió una campaña de desprestigio en su contra pero el partido, dijo, debe entender que no volverá a ganar otra elección mediante la guerra sucia, en referencia a las acusaciones de corrupción que le endosó su adversario Enrique Cárdenas.

"No importa, eso es parte de la competencia política y de los momentos cuando se piensa que así se puede ganar una campaña, yo digo que los que no conocen mucho de política, si son inteligentes, aprenden todos los días, y el PAN tiene que aprender que con guerra sucia ya no gana nada", dijo.

Tiene que hacer campaña y en Puebla lo que no hicieron fue campaña, hicieron guerra sucia. Y yo ya olvidé, Miguel Barbosa va a ser Gobernador sin rencores

Luego de que el dirigente panista, Marko Cortés, insinuó que Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle fueron asesinados, Barbosa le exigió ser mesurado y presentar pruebas de sus dichos.

"Yo le pediría a Marko Cortés que sea más cuidadoso en que lo dice, porque si dijo algo así lo tendría que probar, no solamente salir al paso en el momento de una derrota con este tipo de declaraciones", señaló.

Es un mal momento para ellos y nosotros tenemos que actuar con mucho cuidado, con mucha reserva, ante un triunfo electoral

El ex senador sostuvo que, a diferencia de 2018, esta vez su triunfo fue posible porque el morenovallismo ya no controla las estructuras institucionales de Puebla.

Adelantó que en los primeros 100 días de su gobierno logrará que las 217 Policías municipales estén limpias de corrupción y estén capacitadas.