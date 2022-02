No existe conflicto de interés en tema de casa de Houston: Ana García Vilchis defiende al hijo de AMLO

"En un total, el tema de la casa de Houston se mencionó en los medios de comunicación 390 veces, del 28 de enero al 7 de febrero, es decir 11 días, y dicen que no es campaña ", concluyó Ana García Vilchis, insinuando una campaña mediática contra el gobierno de AMLO.

García Vilchis añadió que tanto Latinus y MCCI como el resto de medios de comunicación que reprodujeron el reportaje, " no pudieron demostrar conflicto de interés, pero sí mostraron muy poca ética periodística ".

"El reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y Latinus carece de rigor periodístico , recurre a fuentes de internet y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe ", dijo sobre el reportaje de la casona en Houston del hijo de AMLO.

La colaboradora de AMLO señaló que la investigación realizada por Latinus y MCC carece de rigor periodístico y no comprueba sus acusaciones, sino que recurre al sensacionalismo.

"En el tema de la casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés como sí lo hubo en el asunto de la casa blanca de Enrique Peña Nieto ", expuso la encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras".

Durante La Mañanera de este 9 de febrero de 2022, Ana García Vilchis subrayó que no existe ningún conflicto de interés en el tema de la casa del hijo de AMLO y su esposa Carolyn Adams, como en cambio sí lo hubo con la "casa blanca" de Enrique Peña Nieto, luego de que medios de comunicación compararan ambos casos.

México.- La encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras" en La Mañanera, Ana García Vilchis, aseguró que no hay conflicto de interés en el caso de la casona de Houston del hijo de AMLO , Jose Ramón López Beltrán, asegurando que no hay rigor periodístico en el reportaje realizado por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

