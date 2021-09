¡No existe el Centro! AMLO exhibe a Lilly Téllez por ser una conservadora hipócrita

México.- ¡No existe el Centro! Y ¡En las transformaciones se toman decisiones! Fueron las principales aseveraciones que realizó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para exhibir a Lilly Téllez como una política conservadora e hipócrita.

En la conferencia Mañanera de este 08 de septiembre, AMLO habló nuevamente de la visita que realizó el líder VOX, Santiago Abascal, a México, en la cual se reunió con diversos políticos pertenecientes al Partido Acción Nacional, un partido mexicano de derecha.

Esta vez, lo hizo para destacar situaciones de discursivas, pues señaló que solo existe en política, la derecha y la izquierda, y que los que se dicen del Centro solo son conservadores hipócritas.

Cabe señalar que VOX es un partido político de España, catalogado como de ultraderecha, ya que apoya diversas ideologías, que son propias de la postura política. No obstante, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que la única diferencia entre VOX y el PAN es que el partido político de México es hipócrita y no dice abiertamente sus posturas.

"No hay diferencia, insisto, conceptualmente se piensa que VOX es ultraderecha, que es un partido extremista, profacismo, franquista, defensor de la monarquía, bueno, pues todo eso es la derecha, no es que sean ultras, el único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipocritas, osea, yo no veo distinción", declaró AMLO sobre los conservadores.

Posteriormente puso de ejemplo a la senadora del Partido Acción Nacional Lilly Téllez, pues ella se postuló como una política del Centro, debido a que ya había estado en el extremo de cada postura política, derecha e izquierda.

"Por eso cuando dijo la señora Lilly Téllez, ya no quiero equivocarme, porque estuve con Andrés Manuel, o con López Obrador, y es de un extremo y estuve con Abascal y es el otro extremo, y yo quiero estar en el centro, pues yo pensé, pero está bien, porque no hay en épocas de transformación "justo medio", son tiempo de decisiones, entonces si son dos agrupamientos nada más, liberales y conservadores, no hay más, y es así, así ha sido toda la historia", afirmó AMLO.

Cabe señalar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador siempre se ha postulado como un político de izquierda, y siempre ha mantenido una lucha en contra de los conservadores, antes y después de estar en el poder.

Por su parte, Lilly Téllez es una mujer que militó en Morena y gracias a eso llegó a convertirse en senadora de la República Mexicana.Sin embargo, al estar en el poder decidió abandonar dicho partido, fundado por el presidente de México, y brincar al partido de oposición, el PAN.

Leer más: AMLO se deslinda de la legalización del aborto en México

Actualmente mantiene su postura como miembro del Partido Acción Nacional, un partido político mexicano calificado como de derecha, y el cual ha sido acusado en múltiples ocasiones por parte del presidente de México de ser un partido conservador con político hipócritas.