"No existió intervención del crimen": Ramírez Bedolla sobre narcoelección que denuncia Aureoles

Morelia, Michoacán.- El 1 de octubre está a la vuelta de la esquina y el Tribunal Electoral federal aún no resuelve la impugnación que ha interpuesto la coalición PAN-PRI-PRD ante el virtual triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, quien ya se dice listo para asumir la gubernatura de Michoacán.

En entrevista, Ramírez Bedolla ha descartado que su candidatura y virtual triunfo se haya dado gracias al sometimiento que grupos del crimen hayan realizado sobre pobladores de diversos municipios de Tierra Caliente, como lo ha señalado el aún gobernador Silvano Aureoles Conejo bajo el calificativo de 'narcoelección'.

"No hay elementos, hubo incidentes menores, es más un tema que trae más el Gobernador Silvano Aureoles, que incumple los principios legales e institucionales... tratas de llamar la atención con un tema que suene escandaloso, pero no está documentado porque no existió en la elección ese tema", dijo Ramírez Bedolla.

No obstante, el exdiputado aceptó que en Michoacán el crimen organizado sí ha azorado a la población.

"Sí hay problema de fondo sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán y ese día (6 de junio) ni siquiera se instalaron algunas casillas. Hubo incidentes, pero fueron menores, no hubo incidentes de violencia en las casillas; se instalaron más de 6 mil casillas y hubo dos o tres incidentes muy focalizados. Creo que fue una elección limpia", abundó.

Sobre si teme perder la gubernatura a escasos días de que se tenga que realizar una toma de protesta, Alfredo Ramírez Bedolla se declara tranquilo pero atento al tema, y dice son los abogados quienes están en alerta.

"No hay elementos, estamos serenos y tranquilos, y enfocados en sacar adelante a Michoacán. Creo que efectivamente hay situaciones delicadas en el estado de Michoacán, en Aguililla, Tepalcatepec, en Coalcomán y en otras partes del estado, tenemos un problema que resolver que es la inseguridad".

Sobre las acciones que se tomarán en los municipios de Tierra Caliente para devolver la paz a los pobladores, el gobernador virtual señaló que parte de su equipo ya ha tenido acercamiento con la población de Aguililla y Coalcomán, para realizar algunas mejoras.

En la entrevista también dejó en claro cuál será su forma de gobernar a un estado que en las últimas décadas se ha visto marcado por la violencia, la corrupción, problemas añejos con el magisterio y actualmente con deudas con los mismos empleados de gobierno.

"Ya no va a haber gastos superfluos, ya no va a haber helicóptero, el Gobernador saliente tenía cinco o seis helicópteros para él, nosotros vamos a andar a ras de tierra, sobre todo del lado de los michoacanos y en armonía con el Gobierno federal, eso se va a notar, eso va a ser un cambio inmediato".

Dijo haciendo alusión al Silvano Aureoles quien ha criticado severamente al presidente de México y a la inversa se le ha negado toda audiencia solicitada.

De momento, el morenista seguirá a la espera de la ratificación de su triunfo para continuar con el proceso de transición entre los funcionarios que pertenecen a la administración de Silvano Aureoles y quienes conformarán su nuevo equipo.