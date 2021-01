"No funcionaron los amuletos, nos miente": Atacan a AMLO tras dar positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Este domingo 24 de enero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid-19, situación que generó tensión e incertidumbre pues aunque muchos sostuvieron y lamentaron la enfermedad del presidente, otros por contra acusaron a AMLO de jugar con la pandemia pues ni el promocionar soluciones milagrosas le sirvieron para no contagiarse del temible Coronavirus.

Así lo mencionaron diferentes personalidades en redes sociales, en particular el influencer "soycomunicologo" quien dijo "date cuenta" tras recordar declaraciones del mandatario Mexicano la de "no mentir no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé coronavirus", ya que mencionó, es mejor seguir las recomendaciones como el uso correcto de cubrebocas otras medidas preventivas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Amlo habría declarado que no mentir ayudaba a prevenir el Covid-19/Twitter

El resultado positivo del Andrés Manuel se dio en un momento en que la pandemia por Covid-19 ha tocado cifras consecutivas históricas, registrando más de 20 mil casos de Covid-19 y superado las más de 1,800 muertes diarias por Covid-19 mientras que hasta el momento casos de Covid-19 han sumado 1 millón 763 mil 219 casos positivos.

Situación que generó que usuarios en Twitter generar diferentes teorías y especulaciones en torno a su verdadero padecimiento pues hay algunos que señalan que el mandatario no se encuentra enfermo y solo busca utilizar le enfermedad como estandarte político al presuntamente salir victorioso de la enfermedad, así como también generar empático con a aquellos que han sufrido la enfermedad.

Leer más: ¿Hipócrita? Felipe Calderón desea pronta recuperación a López Obrador y lo atacan en Twitter

Así mismo, otros usuarios comenzaron evidenciar algunas de las presuntas malas decisiones que han ocasionado que el país esté "en un verdadero desastre".

Por otra parte, diferentes funcionarios de gobierno y líderes políticos también se unieron, en esta ocasión para darle su apoyo al mandatario mediante el tag "#Fuerzapresidente" donde desearon una pronta recuperación al mandatario.

"No mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé coronavirus" habría sido mencionado por AMLO durante su visita al estado de Campeche el 3 de junio cuando la pandemia había cobrado cerca de 11 mil 729 fallecimientos en México.

Al ser cuestionado del cómo se cuidaba para no contagiarse de Covid-19 AMLO respondido que mantener la sana distancia, lavado de manos, comer saludable y el "estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar" pues aseguró que ayudaba mucho a que no te del Coronavirus.

Leer más: ¿Irresponsable? Captan a AMLO en avión el día que anunció ser positivo a Covid-19