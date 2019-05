No gastar en el IMSS sería un fracaso de gobierno: Zoé Robledo

Ciudad de México.- Esta mañana, en la conferencia matutina de AMLO, el nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social habló acerca de lo que se hará y de los nuevos retos que tendrá el Seguro ante la corrupción que ha imperado durante más de tres décadas también en la materia de salud. Presentó un pequeño informe en el recalca que ha habido gastos que se han relizado de manera eficiente para que alcance para más y sobre todo se ha hecho de manera honrada.

Sin embargo, Zoé Robledo advirtió que no gastar en el IMSS no significaría un ahorro, si no un fracaso de acción de gobierno, afirmando que ahí es el reto que tiene el gobierno, el gastar erradicando la corrupción en el sector salud.

Quién es Zoé Robledo

México.- El pasado martes [ayer] Germán Martínez Cázares presentó su renuncia a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras lo ocurrido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lamentó la decisión de Germán, pero señaló que pronto sería remplazado.

Hoy, en conferencia de prensa AMLO, anunció que el nuevo titular del IMSS es Zoé Robledo.

Pero, ¿quién es Zoé Robledo?; EL DEBATE te presenta quién es el nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.

