No habrá Primor para 2021 en Sinaloa, asegura presidente del PRI estatal

Sinaloa.- El acercamiento con el presidente es por el contexto internacional, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará mantener la gubernatura, recuperar las alcaldías que se perdieron y la mayoría en el Congreso local, aseguró Jesús Valdés Palazuelos respecto a las constantes visitas que ha tenido AMLO en Sinaloa y a la buena relación que tiene con el gobernador.

El presidente del PRI en el estado descartó que la cordialidad que permea entre López Obrador y Quirino Ordaz Coppel sea la antesala de una alianza política para las elecciones del 2021: «El recibirlo bien es sinónimo de que queremos hacer las cosas, hacerlas bien, pero también ocupamos el apoyo del Gobierno federal. Ellos son Gobierno, ellos trabajan para todos los partidos; pero en cuanto a partidos, cada quién tenemos autonomía, y ellos como Gobierno tienen que trabajar en conjunto con los Gobiernos municipal, estatal y federal por el bien de los sinaloenses. Nosotros como partido tenemos bien clara la ruta, que es mantener la gubernatura en el 2021, recuperar las diputaciones federales y locales que se perdieron y recuperar las alcaldías en el 2018», sentenció.

Jesús Valdés Palazuelos puntualizó que la indicación por parte de la dirigencia del PRI estatal en el tema internacional es sumarse al llamado del presidente: «Pedimos el respaldo de los legisladores federales, del gobernador y de toda la militancia en torno al tema internacional, y siempre que llegue a Sinaloa será bienvenido, más si viene a traer beneficios, apoyos y obras importantes que sean claves para el desarrollo de nuestro estado. Hemos sido muy generosos con el presidente de la República, no solo hablo a nombre de la dirigencia del partido, sino que todos los partidos hemos estado demostrando al presidente que estamos con México, que vamos a sumar, sobre todo para engrandecer los proyectos que vengan para Sinaloa y para México», agregó el presidente del Revolucionario Institucional en el estado.

Mayores resultados

Por otro lado, exigió que las visitas redunden en beneficios para Sinaloa: «Que no solo sean buenos y bonitos eventos, sino que realmente se traduzca en beneficios para los sinaloenses, que eso es para lo que estamos. Estamos pidiendo el apoyo, que le cumpla a los productores, que no nos deje fuera los programas ganaderos, a los de la pesca», refirió.

Por su parte, el presidente de Canaco en Culiacán indicó que el gobernador ha sabido hacer sinergia con el presidente, ver la manera de no confrontarse, «porque eso finalmente beneficia al estado, porque dependiendo de los acercamientos, las relaciones que tenga con AMLO, van a haber más probabilidades de que se bajen recursos, de que se concreten proyectos, de que se apoye al estado», indicó Francisco Álvarez Aguilar.

Sin embargo, indicó que aunque la relación de cordialidad que sostienen AMLO y Quirino Ordaz Coppel es un buen mensaje para la iniciativa privada, las visitas se deben traducir en resultados: «Esperemos que realmente sí sucedan cosas porque hay mucha gente que estamos en espera para que esto empiece a fluir no solamente en lo social, también en la economía local. Necesitamos recursos en el sector industrial, alimentos, turismo, todo lo que tiene que ver lo económico. Necesitamos que venga también a decirnos cómo nos va a ayudar a las mipymes, a que la economía crezca, cómo generar mejor calidad, cómo fortalecer la economía nacional a raíz de lo que está sucediendo con nuestro país vecino. Más que visitas, lo que la ciudadanía necesita y espera son resultados y trabajo», finalizó.

Reacción: Alcalde minimiza manifestación

Las manifestaciones en su contra, entre ellas la piñata con su imagen que colocó el movimiento Aquí No, fueron minimizadas por el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman, quien dijo que nunca escuchó críticas en su contra.

Comentó que los reclamos fueron de manera general, incluso en contra de otro funcionario (el gobernador Quirino Ordaz Coppel), pero no hacia su persona: «No, fueron en general. No. ¿Al Billy Chapman o a otro gobernante? Yo no escuché críticas contra mí, escuché críticas contra otro gobernante y contra otros legisladores», sostuvo.