¡No habrá cierre! Da AMLO pronóstico sobre medidas en México por variante ómicron de Covid-19

Oaxaca.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que su gobierno no prevé el cierre de actividades en el país por la nueva variante del coronavirus, ómicron, tal como otras naciones han hecho.

AMLO fue cuestionado en su conferencia matutina desde Oaxaca sobre la nueva variante del Covid-19, dando su pronóstico en las medidas que se implementarán en México, cuando aún no se registran casos de ómicron.

“No tenemos ese pronóstico (cierre de actividades), pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos avanzando mucho y vamos a intensificar”, declaró el mandatario mexicano.

El jefe del Ejecutivo descartó que México cierre su frontera con los países africanos donde sse han registrado los primeros casos de ómicron tal como han hecho países como Estados Unidos y más recientemente Japón.

“No hay que espantarnos”

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel hizo un llamado a los mexicanos, asegurado que el Gobierno de México está al tanto de las investigaciones en torno a la nueva cepa del coronavirus, indicando que no se dejen llevar por la información que circula en los medios.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios que no debemos espantarnos, porque hay mucha incertidumbre”, mencionó.

El mandatario reiteró que a información sobre ómicron es muy escasa hasta el momento, pues no se ha detectado completamente su mortalidad, así como los síntomas que esta puede causar a los infectados.

“No hay información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nomás que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más”, dijo.

“Tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea, no hay información no se puede decir “las vacunas no sirven”, no se puede decir”, agregó.

Por último, López Obrador pidió a los ciudadanos que siguieran acudiendo a las brigadas de vacunación, pues es la mejor forma de protegerse de las variantes del coronavirus.