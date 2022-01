No habrá impunidad: AMLO por asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

México.- AMLO aseguró que no habrá impunidad por el asesinato de Lourdes Maldonado, periodista que privada de la vida a balazos cuando se encontraba llegando a su casa el pasado domingo 23 de enero del 2022.

En la conferencia Mañanera del 26 de enero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseveró que no habrá impunidad en la resolución de este caso, que se investigará a quien se tenga que investigar.

Estas declaraciones de AMLO fueron respuesta a los cuestionamientos que recibió durante la Mañanera, acerca de la posible relación que el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla tenía con la periodista asesinada.

En otras palabras, se cuestionó a AMLO si se investigaría a Jaime Bonilla, pues Lourdes Maldonado tuvo un conflicto legal con el ex gobernador de Baja California, que ganó una semana antes de ser asesinada.

“Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo que no hagamos politiquería en un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad, no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes”, declaró AMLO sobre el caso de Lourdes Maldonado.

Lourdes Maldonado en su visita a la conferencia Mañanera del 19 de marzo del 2019. Foto: Captura de pantalla.

De forma que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que los involucrados serán perseguidos por la justicia, que en este caso podrían ser investigadores de la Fiscalía General del Estado de Baja California, pues el asesinato ocurrió en Tijuana, o de la Fiscalía General de la República, al tratarse de una periodista.

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició esta investigación y le vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto, ya estamos trabajando”, añadió AMLO.

Finalmente, el presidente López Obrador insistió en que su gobierno no era como los de antes, en especial como el de Felipe Calderón Hinojosa y que por ello, no habrá impunidad para quienes realicen crímenes en México.