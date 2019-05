No habrá impunidad en caso Lomelí.- AMLO

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga los contratos con empresas ligadas al superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí.

El Mandatario federal advirtió que no se tolerará la corrupción ni habrá impunidad en este caso, de confirmarse irregularidades.

"En este caso, la autoridad competente está haciendo la investigación, en el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el Gobierno de corrupción, no se va a permitir la corrupción de nadie", asentó en conferencia matutina.

"Ya la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad; tenemos que ser también justos, porque en todo esto hay lo que se conoce coloquialmente como grilla".

López Obrador afirmó que será la SFP la que decida si Lomelí debe separarse del cargo de Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo durante el transcurso de la investigación.

El Jefe del Ejecutivo advirtió que no meterá las manos por actos de corrupción cometidos por sus familiares ni por amigos.

"Cero corrupción, sea quien sea", resumió.

"Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco, yo represento un movimiento y tengo un mandato: acabar con la corrupción".

El tabasqueño ofreció dar seguimiento al caso de Lomelí de manera pública en las conferencias matutinas.