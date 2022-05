No habrá "nueva era" en relaciones con USA si excluye a Cuba de Cumbre de las Américas: Marcelo Ebrard

México.- El canciller Marcelo Ebrard advirtió que no habrá una "nueva era" en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina si se excluye a países de la Cumbre de las Américas, respaldando la postura de AMLO de no acudir al evento si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Marcelo Ebrard declaró que si Estados Unidos mantiene la exclusión de ciertos países en la Cumbre de las Américas será "más de lo mismo" y la relación con Latinoamérica no llegará a una nueva etapa.

"No se puede excluir y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de EU con América Latina. Si se mantiene la exclusión es más de lo mismo, pasado frente al futuro que se nos ha venido encima y reclama unión de las Américas. Hay que elegir. México propone avanzar", escribió Ebrard en respaldo a AMLO.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que muchos de los que hoy critican al presidente Andrés Manuel López Obrador por negarse a asistir a la Cumbre de las Américas si USA no invita a todos los países, celebraron la invitación de Barack Obama a Raúl Castro en 2015.

Por tal motivo, resaltó que el presidente de México propone que el camino iniciado por Obama sea retomado, pues los bloqueos y embargos como el impuesto por Estados Unidos a Cuba "sólo traen sufrimiento a los pueblos".

Ebrard advirtió que no habrá "nueva era" en relaciones con USA si excluye a Cuba de la Cumbre de las Américas. Imagen: Twitter

"El Presidente López Obrador propone retomar el camino iniciado por Obama e interrumpido desde entonces. Bloqueos y embargos sólo traen sufrimiento a los pueblos, no democracia. Quienes nos critican hoy, lo saben", insistió Marcelo Ebrard.

En otro tuit, el canciller mexicano recordó que el acuerdo de invitar a Cuba establecido en la VI Cumbre de las Américas "no ha sido modificado" y se necesitaría una consulta para hacerlo.

Para fundamentar sus argumentos, mostró el comunicado emitido por la Cumbre de las Américas en 2012, donde el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, anfitrión del evento, destacó que la mayoría de los países respaldan la participación de Cuba, que se hizo realidad a partir de 2015.

"La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el Proceso de las Cumbres de las Américas e hicieron votos para hacer de este propósito una realidad a partir de la próxima Cumbre", se lee en la declaración del expresidente de Colombia.