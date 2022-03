"No habrá sanciones": Ebrard niega que México bloqueará exportaciones a Rusia por guerra en Ucrania

México.- El canciller Marcelo Ebrard aclaró que México no bloqueará las exportaciones a Rusia ni aplicará sanciones unilaterales por la guerra en Ucrania, aunque el país sí tiene la obligación de cumplir con las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de haberlas.

Cuestionado sobre un supuesto acuerdo de la Secretaría de Economía para bloquear las exportaciones de Rusia, como publicó el diario Reforma, Marcelo Ebrard rechazó que México aplique dichas sanciones.

"Hoy se publica en Reforma que se iba a publicar un acuerdo respecto a la exportación de tecnologías. Bueno, consideramos primero que no es necesario, porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es si das un permiso de exportación o no lo das", aclaró.

El diario dio a conocer que la Secretaría de Economía tiene listo un acuerdo para bloquear las exportaciones a Rusia y Bielorrusia de cientos de productos, materiales, software y tecnologías que pudieran utilizarse con fines bélicos.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que la postura de México ha sido y es la de rechazar el uso de la fuerza y la aplicación de sanciones unilaterales contra otros países.

Recordó que México nunca ha aplicado este tipo de sanciones, aunque sí tendría la obligación de aplicar sanciones multilaterales, en caso de que así lo decida del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico: México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país, ¿a qué estamos obligados? Estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales", explicó.

Por otra parte, Marcelo Ebrard resaltó que México siempre ha estado en contra del derecho al veto de algunos países, sin embargo, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU se han enfrentado a un veto por parte de Rusia. "Siempre se consideró desde 1945 que no debería de existir ese derecho al veto, ahora estamos viendo por qué no debería haberlo", opinó.

Añadió que la principal preocupación de México en estos momentos es la ayuda humanitaria, pues se busca que ante el conflicto Rusia-Ucrania se atienda la política de la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la protección civil. "Trabajamos en eso en estas horas con otros países", aseguró.

"México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país, en eso no hay ninguna ambigüedad, es una línea histórica, como el principio de no intervención", reiteró el canciller mexicano.