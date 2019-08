No habrá violaciones a Derechos Humanos con Guardia Nacional: AMLO

México.- López Obrador tocó en conferencia de prensa del pasado martes 13 de agosto, la preocupación por la conformación de la Guardia Nacional, donde muchos ciudadanos han manifestado temor a que se violarán los Derechos Humanos.

Para Andrés Manuel López Obrador, la creación de la Guardia Nacional implicaba desde su origen el respeto a los Derechos Humanos, así como la atención a la seguridad de los ciudadanos, tras indicar que anteriormente se le había dado prioridad a los delitos como el narcotráfico.

Está garantizado que no sucederá, no sólo por la instrucción que se tiene, sino porque hay una actitud también de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de proteger los derechos humanos

Dijo el presidente de México, quien agregó además que han habido actos de heroísmo de soldados y marinos que han resistido agravios sin responder para no caer en provocaciones y no violar derechos humanos.

A veces hasta se les ha cuestionado del porqué de la tolerancia, pero es mucho mejor así, respetando los derechos humanos

Indicó respecto a varios comentarios en las redes sociales tras la divulgación de varios videos en donde ciudadanos golpean o arrojan objetos contra marinos, militares y elementos de la Guardia Nacional.

López Obrador piensa que a pesar de las amedentraciones de ciudadanos se puede hacer valer la autoridad "y no apostar por todo al uso de la fuerza, los cursos de capacitación son muy estrictos e incluyen la defensa de los Derechos Humanos".

Creo que fue muy buena decisión crear la Guardia Nacional, agradecer a los legisladores de todos los partidos que nos ayudaron a constituir esta institución

Dijo el mandatario mexicano, quien hizo incapié de la situación en seguridad pública con gobiernos pasados. "Imaginen cómo estábamos los ciudadanos, ¿quién protegía a los ciuadanos si no había elementos para la seguridad pública?, se actuaba más en operativos especiales que tenían que ver con solo con el narcotráfico pero no se hacía labor de seguridad al ciudadano, de protección al ciudadano, es lo que ahora hemos puesto como prioridad, que no haya homicidios, que no haya secuestros, robos, a casa habitación en transporte en la calle, proteger como algo fundamental".