No hace falta, está demostrado: rechaza AMLO tercera dosis de vacuna Covid-19 en México

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó que la Secretaría de Salud realice una campaña de vacunación para aplicar una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19, asegurando que no es necesaria.

AMLO aseguró, desde su conferencia matutina en Oaxaca, que está comprobado científicamente que no es necesaria una tercera aplicación de la vacuna, así como una segunda dosis en los biológicos como CanSino Bio y Janssen que son de una sola aplicación.

“En el caso de las vacunas está demostrado que no hace falta una tercera aplicación, son dos aplicaciones en el caso de que es una sola (…) no hace falta, está demostrado que no hace falta”, declaró AMLO.

En este sentido, el mandatario federal recordó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó recientemente sobre los estudios que se han realizado en torno a la tercera aplicación de la vacuna, la cual no es necesaria debido a la efectividad de los fármacos que ya se han aplicado en México.

Por el contrario, Andrés Manuel refrendó el compromiso de Gobierno Federal de haber concluido para el mes de octubre con la vacunación en el país, donde los mayores de 18 años tengan al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2.

“Lo que tenemos que hacer es terminar de vacunar a todos los mayores de 18 años”, aseveró el mandatario.

Nueva etapa de la vacunación

Por otra parte, el presidente reveló que se está dando prioridad para vacunar a jóvenes con alguna enfermedad crónica, sector de la población que está considerada en riesgo.

AMLO indicó que está nueva vacunación es similar a la de mujeres embarazadas, donde se abrieron fechas especiales para atenderlas y ser inoculadas como prioridad.

Leer más: Se niega AMLO a reconocer terrorismo en México, pese a paquete explosivo en Salamanca, Guanajuato

“Ya se empezó con jóvenes que tiene alguna enfermedad que requieren la vacuna igual como se hizo con mujeres embarazadas, pero es un plan nacional de vacunación”, mencionó.