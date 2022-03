"No hace más que atacarnos": AMLO exhibe a Leo Zuckermann por pronóstico sobre el dólar

"Ayer hablaba yo de que Loret de Mola pronosticaba que iba a estar el dólar en 35 pesos, el aclaró que es apócrifa esa publicación, ese mensaje, y está en las redes, y puede ser apócrifo, pero es lo más cercano a su pensamiento, a mi me tocó escucharlo, tengo la grabación, el día que se votó para decidir que hacer con el Lago de Texcoco y su comentario fue en el sentido de que el dólar se iba a ir a las nubes", comentó AMLO sobre Loret.

"Sí es un chorro, o sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para una devaluación yo diría casi abrupta del peso mexicano , ¿no?", plantea Zuckermann a Raúl Feliz. " Se puede ir ahí hasta 27, 25 o 27 (pesos por dólar)", añadió.

"Ayer vi otro, a ver si no es apócrifo, de un señor Zuckermann, que es también ultra derechista, casi fascista, con todo respeto; lo van a escuchar ahora, porque ese no hace más que atacarnos, pero es obsesivo. Sobre el dólar, qué está incluso en una entrevista o está entrevistando al director de El Economista, un periódico especializado en finanzas y en economía, es de antes de tomáramos posesión, pero también un pronóstico así", dijo AMLO sobre Leo Zuckermann.

