"No hay Plan B, seré candidato", afirma Salgado Macedonio al entregar impugnación ante el INE

México.- Este domingo Félix Salgado Macedonio entregó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación ante el fallo que negó su registro como candidato del partido Morena a la gubernatura de Guerrero por el delito de "desacato a una orden judicial" por incumplir con presentar el informe de gastos de precampaña e indicó que Morena no tiene Plan B porque él será el candidato.

La Caravana por la Democracia en Guerrero arribó este domingo a las oficinas del INE, donde el aspirante de Morena entregó la impugnación. Salgado Macedonio señaló que en esta ocasión no se quedará en plantón para esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con 124 hojas, Félix Salgado Macedonio hizo entrega del documento de impugnación ante la Oficialía de Partes acompañado del representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, en el que se denuncian 15 agravios en su contra de los seis consejeros electorales, mismos que rechazaron su registro como candidato el pasado 13 de abril.

El INE remitirá este documento a la Sala Superior del TEPJF, encargado de resolver en un plazo de 12 días, indicó Sergio Gutiérrez.

El diputado federal Sergio Gutiérrez informó que el documento es un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del aspirante morenista Salgado Macedonio, detallando 15 agravios entre ellos violación a: los derechos políticos, a los derechos humanos, a los tratados internacionales, al derecho a votar y ser votado, derecho de audiencia.

"A mí nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho a defenderme y fui sentenciado impunemente. Y en este país si no tienes derecho a la defensa encontes, de qué estmos hablando", manifestó Salgado Macedonio.

Asimismo, Félix Salgado Macedonio expresó que denunciará a los consejeros electorales por actuar con "alevosía y ventaja", y superioridad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes ordenaron valorar y reconsiderar el fallo de negar su candidatura a gobernador de Guerrero.

"Nos van a regresar la candidatura y aparte esos señores se tendrán que ir", advirtió Salgado Macedonio. "no pedimos, exigimos, que no se confundan, estamos actuando apegados a derecho. Tenemos derecho a la legítima defensa, no aceptamos el atraco, no aceptamos el robo, no aceptamos este plan con maña".

No hay plan B. Voy a ser el candidato de Morena", aseguró el aspirante a la gubernatura en Guerrero

Reiteró que el Instituo Nacional Electoral (INE) debe desaparecer y que en sus instalaciones se conviertan en un hospital de tercer nivel.

INE anula candidatura

El Instituto Nacional Electoral (INE) anuló el pasado 25 de marzo por primera vez la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena de Félix Salgado Macedonio por no haber presentado los informes de gastos de precampaña que obliga la ley.

Morena impungó este fallo y el Tribunal Electoral ordenó que el INE revisara la sanción impuesta y el pasado martes, el organismo ratificó la anulación de la candidatura de Salgado Macedonio.

En un inicio, el aspirante a gobernador Salgado Macedonio, exalcalde de Acapulco y amigo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con ir a "buscar" a los consejeros electorales del INE a sus casas y advirtió que no habría elecciones en Guerrero si no se le regresaba la candidatura, pero el miércoles afirmó que acataría lo que el Tribunal Electoral decidiera.



El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el Instituo Nacional Electoral cometió un "atentado a la democracia" al suprimir su candidatura de Salgado Macedonio