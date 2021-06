"No hay aumento de impuestos": aclara AMLO sobre iniciativas

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó que esté buscando aumentar los impuestos a través de alguna iniciativa y afirmó que del Poder Ejecutivo no saldría alguna iniciativa sobre ello.

En la conferencia Mañanera de este 15 de junio, AMLO se tomó unos minutos para aclarar que desde el Poder Ejecutivo no se presentará alguna iniciativa que busque aumentar los impuestos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: AMLO busca justicia para los Yaquis y se olvida de Tomás Rojo

El Estado Mexicano está dividido en tres poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, este último está conformado por el presidente y su gabinete.

"No va a haber reformas promovidas por el ejecutivo para aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal, y antes cuando se hablaba de una reforma fiscal eran aumentos de impuestos", declaró el presidente de México.

Posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador puso de ejemplo la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a la que acusó de aumentar impuestos en el país.

"Que no se vaya a confundir nadie, no hay aumento de impuestos, no hay aumentos en términos reales en los precios de los combustibles, ya no hay gasolinazos ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, en todo el sexenio, no hay impuestos", explicó el presidente de México.

En ese sentido, también afirmó que durante su gobierno no habría aumentos en los precios de los energéticos.

Leer más: México en el lugar 19 por muertes de Covid-19: AMLO

Este tema salió a conversación en la conferencia Mañanera, luego de que se filtrara que AMLO estuvo en reuniones para plantear nuevas reformas, situación que confirmó.

AMLO afirmó que restan tres reformas constitucionales por presentar, una de ellas para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la otra es una reforma electoral para que haya independencia en el proceso y acabar con los puestos legislativos plurinominales y finalmente confirmó que buscará que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de que no desaparezca.

Interrumpen a AMLO por adeudo de pago en el Tren Transístmico

Síguenos en