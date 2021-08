No hay casillas suficientes: AMLO reprocha al INE sobre consulta contra expresidentes

Sinaloa.- "No hay casillas suficientes", dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la Consulta Popular que organiza el Instituto Nacional Electoral. Esto a modo de reproche, pues afirmó que ese será el motivo por el cual no votará, ya que al sitio donde va en Nayarit no habrá donde hacerlo.

Estas palabras fueron dichas por AMLO luego de que terminara de realizar la supervisión del avance en la construcción de los tramos carreteros que unirán a Sinaloa con Durango.

En sencillas palabras, la Consulta Popular es un mecanismo de participación en la cual se pretende que la ciudadanía vote sobre sí se deberían comenzar carpetas de investigación en contra de los expresidentes de México.

"Viene esta consulta, pues hay que participar. Hay que dar la opinión que se tenga, en cualquier sentido, como mujeres, como hombres libres, pero hay que participar, porque es democracia", indicó AMLO.

Posteriormente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reprochó nuevamente al INE de no promocionar la Consulta Popular, pese a tratarse de una actividad que fomenta la democracia.

AMLO, quien hoy estará en Nayarit supervisando también obras carreteras, dijo que pese a que tenía la intención de emitir su sufragio no lo hará debido a que no hay casilla en la localidad que visitará.

"No hay casillas suficientes, yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero a donde voy no va a haber casilla", indicó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Detalles de la Consulta Popular contra expresidentes

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?", será la pregunta de la Consulta Popular.

La Consulta Popular contra expresidentes tendrá un costo de alrededor de 500 millones de pesos y serán colocadas 57 mil casillas en todo el país.